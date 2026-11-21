Dalmatinska marenda donijela je Makarskoj rivijeri nacionalno turističko priznanje. Autentica Food & Wine – Gastro festival Makarske rivijere proglašen je gastronomskim doživljajem godine na završnoj svečanosti Dana hrvatskog turizma, održanoj 20. studenoga u Poreču.

Sve je počelo u Brelima 2023. godine. Festival se od početka razvijao u suradnji turističkih zajednica s hotelskom grupacijom Bluesun Hotels & Resorts, koja mu pruža ključnu partnersku i sponzorsku podršku, te s agencijom We Do. U njegov daljnji razvoj kao partner uključio se i Medora Hotels & Resorts. Danas festival povezuje Brela, Bašku Vodu, Makarsku, Tučepe i Podgoru, a u središtu programa je dalmatinska marenda. U svibnju restorani i konobe na jelovnike vraćaju tradicionalna jela od lokalnih namirnica, dok se na sajmovima i radionicama posjetitelji mogu susresti s ljudima koji ih uzgajaju, proizvode i pripremaju. Tako je pet mjesta gostima dalo zajednički razlog za dolazak na rivijeru prije ljeta.

"Ovo je nagrada cijeloj Makarskoj rivijeri", poručili su organizatori festivala, istaknuvši doprinos ugostitelja, proizvođača, kuhara, hotelijera te učenika i mentora Srednje strukovne škole Makarska. Sljedeće izdanje održat će se u godini u kojoj Splitsko-dalmatinska županija nosi titulu Europske regije gastronomije.

U Poreču je nagrađen i Ivo Mravičić, koji je 31 godinu vodio Turističku zajednicu Općine Tučepi. Za doprinos razvoju hrvatskog turizma primio je godišnju nagradu "Anton Štifanić" u kategoriji pojedinca. Damir Srzić, makarski iznajmljivač, primio je županijsko priznanje "Vaš domaćin – Local Host" kao najbolji domaćin Splitsko-dalmatinske županije.