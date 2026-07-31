Tri poziva koja govore više od bilo koje nagrade: devet godina partnerstva Sveučilišta u Splitu i Digitalne Dalmacije

Postoji jedan tihi pokazatelj da nešto vrijedi. Ni nagrada, ni objava, nego poziv.

Ovoga proljeća Digitalna Dalmacija dobila je tri takva poziva. Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) te Sveučilište u Splitu pozvali su predstavnike Digitalne Dalmacije da sudjeluju na svojim svečanim sjednicama povodom važnih obljetnica.

PMF je 25. svibnja obilježio svoju 81. godišnjicu, FESB je 12. lipnja proslavio 66. obljetnicu, a Sveučilište u Splitu 16. lipnja Dan Sveučilišta i svoju 52. godišnjicu.

Tri ustanove. Tri svečanosti. Jedan zaključak.

Takvi su pozivi rezultat partnerstva koje se ne temelji na protokolarnim sporazumima, nego na dugogodišnjem zajedničkom radu.

Sporazum o suradnji lako je potpisati. Fotografija sa svečanosti traje nekoliko sekundi. Ono što ostaje jesu rezultati. U slučaju suradnje Sveučilišta u Splitu, PMF-a, FESB-a i Digitalne Dalmacije oni se mjere u tisućama ljudi koji su tijekom posljednjih devet godina prošli kroz zajedničke programe.

Više od 3.500 učenika: osam godina EDIT CodeSchoola

Jedan od najdugovječnijih zajedničkih programa je EDIT CodeSchool, besplatna škola primijenjenog programiranja koja djeluje od 2017. godine.

Kroz program je prošlo više od 3.500 učenika iz više od 40 osnovnih i srednjih škola, od Splita i Imotskog do dalmatinskih otoka. Danas je riječ o jednom od najvećih programa digitalnog obrazovanja za djecu i mlade u Dalmaciji. Važnu ulogu u njegovu razvoju imaju profesori PMF-a Saša Mladenović, Divna Krpan i Goran Zaharija, koji sudjeluju u izradi programa i organizaciji EDIT konferencije. Treće izdanje konferencije, održano u svibnju ove godine na PMF-u, okupilo je više od 200 učenika i pedesetak nastavnika iz cijele Dalmacije.

Fakultet i industrija za istim stolom

Suradnja se nastavlja i nakon srednje škole. Program JUNIOR Dev namijenjen je mladima koji žele razvijati karijeru u programiranju. Za posljednju React generaciju pristiglo je više od 130 prijava, nakon čega su formirane četiri grupe s po 18 polaznika.

Posebnost programa jest način izvođenja nastave. Profesor PMF-a i stručnjak iz IT industrije zajedno rade s istom grupom polaznika.

Predavači su bili profesor Goran Zaharija, Ante Bartulović te Luka Smolčić iz tvrtke Locastic. Nakon šest tjedana nastave uslijedila su još dva tjedna stručne prakse, čime se teorijsko znanje izravno povezalo s radom u industriji.

Od jednog meetupa do AI zajednice s 818 članova

Kada je 2018. godine na FESB-u održan prvi ML/AI Split meetup, umjetna inteligencija još nije bila tema o kojoj se svakodnevno govorilo. Danas zajednica okuplja 818 članova i iza sebe ima više od 35 stručnih događanja na kojima su gostovali predavači s Oxforda, Google DeepMinda i drugih međunarodnih institucija i tvrtki.

Od samoga početka AI zajednicu razvijaju Digitalna Dalmacija, sveučilišni profesor Saša Mladenović i Odjel za informatiku PMF-a. Iz iste suradnje nastala je i AI Hands-On radionica, poznatija kao YOLO radionica Digitalne Dalmacije, koja se već treću godinu održava u suradnji s PMF-om.

Polaznici tijekom tri tjedna razvijaju vlastite modele računalnog vida, a posljednju radionicu vodio je Luka Farkaš, softverski inženjer i alumnus PMF-a.

Digitalne vještine i za treću životnu dob

Suradnja nije usmjerena samo na djecu, studente i IT zajednicu. Program e-Umirovljenik pokazao je da digitalno obrazovanje može biti jednako važno i za starije generacije.

U prvom ciklusu programa, održanom 2025. godine, sudjelovalo je 537 polaznika u dobi od 60 do 85 godina na pet lokacija, u Županijskom tehnološkom hubu u Splitu, Sinju, Imotskom i u dva doma za starije osobe. Za oko 40 posto njih to je bio prvi susret s računalom ili pametnim telefonom.

Program, nastao prema konceptu Digitalne Dalmacije, osmislili su profesori PMF-a Saša Mladenović i Divna Krpan, koji su zajedno sa studentima sudjelovali i u provedbi nastave. Od izrade nastavnih materijala do rada u učionici, profesori su bili uključeni u sve faze programa.

Dekanica PMF-a Split, prof. dr. sc. Ana Maravić

Od studentske ideje do startupa

Suradnja s FESB-om vidljiva je i kroz Predinkubacijski centar Splitsko-dalmatinske županije (PICS@FESB), u kojem se tijekom cijele godine održavaju edukacije, radionice i startup programi.

Studenti svoje ideje razvijaju kroz Studentske poduzetničke projekte, predstavljaju ih na Demo Dayu, a najuspješniji nastavljaju razvoj u akceleratorskim programima koji im pružaju mentorstvo, radni prostor i financijsku potporu.

Dekan prof. dr. sc. Branimir Lela i prodekan prof. dr. sc. Silvestar Šesnić

Brojke koje govore više od sporazuma

Kada se zbroje rezultati zajedničkih programa, njihov doseg najbolje pokazuje podatak da je više od 5.000 ljudi prošlo kroz programe Digitalne Dalmacije, od kojih mnogi i danas aktivno prate njihove aktivnosti.

Takvi rezultati nastaju kroz godine zajedničkog rada institucija i pojedinaca koji svoje znanje prenose iz učionica u zajednicu.

Upravo zato tri proljetna poziva nisu bili tek dio svečanog protokola. Oni predstavljaju potvrdu partnerstva koje Sveučilište u Splitu, PMF, FESB i Digitalna Dalmacija zajedno grade već gotovo deset godina.