Tri požara u Dalmaciji u jednom danu: Jedno požarište i dalje aktivno, evo najnovijih informacija

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 7. srpnja do 7 sati 8. srpnja 2026. godine na području Republike Hrvatske zabilježene su 93 vatrogasne intervencije na kojima su kumulativno sudjelovale 123 vatrogasne organizacije s ukupno 402 vatrogasca, 160 vatrogasnih vozila i tri protupožarna zrakoplova.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje je aktivan požar otvorenog prostora u zaštićenom ornitološkom rezervatu kod Metkovića, u blizini mjesta Vid, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Požar je zahvatio trstiku u močvarnom području na trenutačno procijenjenoj površini od 70 hektara, a tijekom jučerašnjeg dana proširio se i na teritorij Bosne i Hercegovine.

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Na intervenciji su tijekom jučerašnjeg dana bila angažirana dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, jedan Air Tractor te 16 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP-a Metković te DVD-ova Metković i Vid. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s dežurstvom i nadzorom požarišta.

„Na hrvatskoj strani požarišta stanje je stabilno i požar je pod nadzorom vatrogasaca. Tijekom dana uspjeli smo zaustaviti njegovo širenje na našem području, zbog čega smo dio snaga povukli, a na požarištu je organizirano dežurstvo. Zbog močvarnog i iznimno nepristupačnog terena do pojedinih dijelova nije moguće fizički pristupiti, no situaciju kontinuirano pratimo. Dežurne snage ostaju na terenu kako bismo mogli odmah reagirati u slučaju promjene vremenskih uvjeta, osobito ako dođe do jačanja vjetra“, rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

Na području Splitsko-dalmatinske županije jučer su zabilježena dva nova požara otvorenog prostora. Požar kod Gornjeg Humca na otoku Braču, koji je uočio pilot Canadaira pri povratku s intervencije kod Metkovića, zahvatio je jedan hektar trave, niskog raslinja i makije. Budući da je požar izbio u naseljenom području, zrakoplov nije mogao djelovati, a brzom intervencijom 23 vatrogasca s osam vatrogasnih vozila iz DVD-ova Pučišća, Bol, Selca i Supetar te Redovne vatrogasne dislokacije Selca požar je ugašen u 20:29 sati.

Istoga dana zabilježen je i požar na području Labinske Drage kod Prgometa, gdje su gorjeli trava, nisko raslinje i makija na površini od dva hektara teško pristupačnog terena. U gašenju je sudjelovalo 12 vatrogasaca s četiri vatrogasna vozila iz DVD-ova Kaštela, Kaštel Gomilica i Mladost te protupožarni vlak Robel. Canadair i Air Tractor, vraćajući se s intervencije kod Metkovića, dodatno su pomogli gašenju iz zraka. Požar je ugašen u 20:30 sati.

Tijekom dana i noći nastavljena su dežurstva i sanacija na ranije lokaliziranim požarištima na otoku Čiovu, području Ivan Dolca na Hvaru te u Vinišću kod Marine.

Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja požara pozivamo građane na dodatan oprez. Ako primijetite dim ili požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.