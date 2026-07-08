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Tri požara u Dalmaciji u jednom danu: Jedno požarište i dalje aktivno, evo najnovijih informacija

"Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja požara pozivamo građane na dodatan oprez. Ako primijetite dim ili požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112", poručili su vatrogasci

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 7. srpnja do 7 sati 8. srpnja 2026. godine na području Republike Hrvatske zabilježene su 93 vatrogasne intervencije na kojima su kumulativno sudjelovale 123 vatrogasne organizacije s ukupno 402 vatrogasca, 160 vatrogasnih vozila i tri protupožarna zrakoplova.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje je aktivan požar otvorenog prostora u zaštićenom ornitološkom rezervatu kod Metkovića, u blizini mjesta Vid, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Požar je zahvatio trstiku u močvarnom području na trenutačno procijenjenoj površini od 70 hektara, a tijekom jučerašnjeg dana proširio se i na teritorij Bosne i Hercegovine.

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Na intervenciji su tijekom jučerašnjeg dana bila angažirana dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, jedan Air Tractor te 16 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila iz JVP-a Metković te DVD-ova Metković i Vid. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s dežurstvom i nadzorom požarišta.

„Na hrvatskoj strani požarišta stanje je stabilno i požar je pod nadzorom vatrogasaca. Tijekom dana uspjeli smo zaustaviti njegovo širenje na našem području, zbog čega smo dio snaga povukli, a na požarištu je organizirano dežurstvo. Zbog močvarnog i iznimno nepristupačnog terena do pojedinih dijelova nije moguće fizički pristupiti, no situaciju kontinuirano pratimo. Dežurne snage ostaju na terenu kako bismo mogli odmah reagirati u slučaju promjene vremenskih uvjeta, osobito ako dođe do jačanja vjetra“, rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

Na području Splitsko-dalmatinske županije jučer su zabilježena dva nova požara otvorenog prostora. Požar kod Gornjeg Humca na otoku Braču, koji je uočio pilot Canadaira pri povratku s intervencije kod Metkovića, zahvatio je jedan hektar trave, niskog raslinja i makije. Budući da je požar izbio u naseljenom području, zrakoplov nije mogao djelovati, a brzom intervencijom 23 vatrogasca s osam vatrogasnih vozila iz DVD-ova Pučišća, Bol, Selca i Supetar te Redovne vatrogasne dislokacije Selca požar je ugašen u 20:29 sati.

Istoga dana zabilježen je i požar na području Labinske Drage kod Prgometa, gdje su gorjeli trava, nisko raslinje i makija na površini od dva hektara teško pristupačnog terena. U gašenju je sudjelovalo 12 vatrogasaca s četiri vatrogasna vozila iz DVD-ova Kaštela, Kaštel Gomilica i Mladost te protupožarni vlak Robel. Canadair i Air Tractor, vraćajući se s intervencije kod Metkovića, dodatno su pomogli gašenju iz zraka. Požar je ugašen u 20:30 sati.

Tijekom dana i noći nastavljena su dežurstva i sanacija na ranije lokaliziranim požarištima na otoku Čiovu, području Ivan Dolca na Hvaru te u Vinišću kod Marine.

Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od izbijanja požara pozivamo građane na dodatan oprez. Ako primijetite dim ili požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.

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