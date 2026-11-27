Splitsko-dalmatinska policija tijekom četvrtka, 26. studenoga, provela je tri postupanja vezana uz suzbijanje zlouporabe droga na području Dugog Rata, Brača i Imotskog. U policijskim pretragama pronađene su veće količine amfetamina i marihuane.

U garaži skrivao amfetamin

Policijski službenici Policijske postaje Omiš uhitili su 47-godišnjaka s područja Dugog Rata zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Pretragom garažnog objekta koji muškarac koristi policajci su pronašli i oduzeli ukupno 121,3 grama amfetamina. Kriminalističko istraživanje nad njim se nastavlja.

Na Braču pronađeno više od 350 grama marihuane

Policija je pretražila i dom 32-godišnjaka na području otoka Brača, gdje je u plastičnoj kutiji i staklenoj posudi pronađeno ukupno 354,26 grama marihuane.

Muškarac je uhićen, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja bit će kazneno prijavljen zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Kaznena prijava i na imotskom području

Kriminalističko istraživanje provedeno je i nad 28-godišnjakom s imotskog područja kojeg policija sumnjiči da je tijekom kolovoza ove godine, radi pribavljanja protupravne imovinske koristi, preprodao marihuanu 31-godišnjaku.

Protiv njega slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.