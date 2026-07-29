Tri pauze i više od dva sata samo o dnevnom redu: Oporba napustila sjednicu, Štandarac i MKC izazvali kaos

Čak tri pauze održane su na početku 14. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita, a vijećnici su više od dva sata raspravljali samo o utvrđivanju dnevnog reda. Najveći prijepor ponovno je izazvao Štandarac na Pjaci, odnosno prijedlog gradonačelnika Tomislava Šute da se dnevni red nadopuni točkom o daljnjem postupanju Grada u vezi sa sudskom odlukom i mogućim povratkom Štandarca na izvornu lokaciju. Spor je nastao i oko Multimedijalnog kulturnog centra Split, odnosno prijedloga da se na dnevni red uvrsti imenovanje vršiteljice dužnosti ravnateljice te ustanove.

Dio vijećnika usprotivio se nadopunama, tvrdeći da materijale nisu dobili na vrijeme te da se zaobilaze redovna procedura i nadležna radna tijela. Rasprava je ubrzo prerasla u žestok politički sukob, uz međusobne optužbe, povišene tonove i višestruke prekide sjednice. Gradonačelnik je poručio da nema namjeru nastavljati sudske sporove povezane sa Štandarcom te da se sudska odluka mora izvršiti. "Nemam namjeru kao gradonačelnik voditi nikakve sudske sporove vezane uz Štandarac. Odluka se mora izvršiti. Sudska odluka je izvan gradonačelnika i Gradskog vijeća. Štandarac je bio uklonjen bez ikakve odluke, a ja predlažem nadopunu dnevnog reda za sve ove točke", kazao je Šuta.

Ivošević napao gradonačelnika: "Vi ste kukavica"

Na njegove riječi žestoko je reagirao gradski vijećnik Bojan Ivošević, koji je Šutu optužio da se ruga vijećnicima i da točke na dnevni red stavlja mimo komisije.

"Nemojte se rugati gradskim vijećnicima. Stavljate točke mimo komisije. Vi ste kukavica. Nije vam stigla sudska presuda, nego vam je ovaj lik u stranci pa će dobiti novac za to", poručio je Ivošević. Šuta mu je odgovorio kako se radi o privremenoj sudskoj mjeri. "Postoji odluka suda koja je privremena mjera. Nemojte ni vi sada obmanjivati javnost", uzvratio je gradonačelnik.

Prijepor i oko izbora čelne osobe MKC-a

Žestoka rasprava nije se vodila samo oko Štandarca. Prijepor je nastao i zbog nadopune dnevnog reda koja se odnosila na izbor vršiteljice dužnosti ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra Split. Kako smo ranije pisali, Šuta je prije početka sjednice otkrio da će kandidatkinja za vršiteljicu dužnosti ravnateljice MKC-a biti Dragana Kurtić, profesorica u Srednjoj umjetničkoj školi. O njezinu imenovanju trebali su odlučivati gradski vijećnici.

Ivošević je prigovorio da je materijal vezan uz tu nadopunu vijećnicima dostavljen tek neposredno prije rasprave.

"Što se tiče MKC-a, ta nadopuna stigla je tek sada. Dopustite da se u hrvatskoj državi i hrvatskom Splitu o tome raspravlja", rekao je Ivošević. Oporbeni vijećnici tvrdili su da se pitanje MKC-a moglo ranije pripremiti i provesti kroz redovnu proceduru, umjesto da se od njih traži glasovanje o materijalu koji nisu imali vremena detaljno proučiti.

Vijećnik Jakov Prkić također je zatražio da se pitanje Štandarca razmatra kroz redovnu proceduru, a ne nadopunom dnevnog reda na samoj sjednici. "Što se tiče Štandarca, stavite nam ovo u normalnu proceduru, a ne ovako kako sada stavljate. Komisija za MKC mogla se sastati ranije, a priču o Štandarcu maknite", rekao je Prkić.

Kukoč: "Ako je odluka suda iznad Vijeća, zašto uopće raspravljamo?"

SDP-ov vijećnik Danijel Kukoč načelno se usprotivio dodavanju novih točaka dnevnog reda na sam dan održavanja sjednice.

"Općenito sam protiv toga da se dnevni red nadopunjuje točkama na dan sjednice. Nemamo te materijale kada pročitati, proučiti i prodiskutirati. Sudska presuda ili privremena mjera – ako je nešto iznad Gradskog vijeća, zašto mi o tome uopće raspravljamo? Ako je nešto iznad nas, onda treba tako postupiti. Nema smisla ova rasprava niti cijela priča o tome. Mi ovdje u Gradskom vijeću ne raspravljamo ni o čemu konkretnom", kazao je Kukoč.

Nezavisni vijećnik Davor Matijević podsjetio je da se slučaj Štandarca ne može predstavljati kao pitanje koje se pojavilo neposredno prije sjednice. "Štandarac se nije dogodio u posljednji trenutak. Pala vam je komisija. Ako idete baš po proceduri, onda je poštujte. Ako smatrate da je Trgovački sud iznad Gradskog vijeća, onda vam mi ne trebamo. Donesite odluku na jednak način na koji je bivši gradonačelnik donio odluku o uklanjanju", poručio je Matijević. Dodao je kako se nadao da će Šuta biti gradonačelnik koji će izbjegavati političke i ideološke podjele.

"Nadao sam se da ćete biti gradonačelnik koji bježi od podjela, a ovime ćete ponovno izazvati podjele", rekao je.

U raspravu se uključila i vijećnica HGS-a Lidija Bekavac, koja je podržala Šutino pravo da predloži nadopunu dnevnog reda tijekom sjednice. "Gradonačelnik ima pravo predložiti nadopunu tijekom sjednice. Kolege su napravile nasilje nad Štandarcom, a poslije su kolege iz Centra digle ruku za nešto što nije ni postojalo", rekla je Bekavac.

Barbir: "Gradonačelnik se stavio iznad pravne države"

Nezavisni vijećnik s liste Centra Damir Barbir optužio je gradonačelnika da ne poštuje odluke Gradskog vijeća i vlastite komisije. "Gradonačelnik se ovime stavlja iznad suda. Ne sluša vlastitu komisiju i ne provodi odluke prethodnog Gradskog vijeća. Ovdje se stavio iznad pravne države, Gradskog vijeća i komisije", kazao je Barbir.

Šuta mu je kratko i oštro uzvratio: "Gospodine Barbir, vi ste sudjelovali u barbarskom činu." Kritičan je bio i vijećnik Nenad Uvodić, koji je doveo u pitanje način na koji su nove točke stavljene pred gradske vijećnike.

"Na temelju čega je ovakvo postupanje u redu? Ovo je velika degradacija institucije", poručio je Uvodić.

Oporba napustila sjednicu, Matijević ostao zbog kvoruma

Prilikom glasovanja o dnevnom redu oporbeni vijećnici napustili su sjednicu. Nezavisni vijećnik Davor Matijević ipak je ostao u vijećnici, naglasivši da nikada nije sudjelovao u rušenju kvoruma te da to neće napraviti ni sada.

"Nikada nisam rušio kvorum, pa ni sada to neću napraviti. Ovo se ne bi dogodilo da su na sjednicu došli svi vijećnici iz Centra", kazao je Matijević. Njegov ostanak omogućio je nastavak sjednice i glasovanje, nakon više od dva sata rasprave posvećene isključivo utvrđivanju dnevnog reda.

Spor oko Štandarca traje godinama

Spor oko Štandarca počeo je nakon što je Gradsko vijeće u travnju 2023. godine odlučilo da se na njegovo kameno postolje doda datum "26. listopada 1944. – Dan oslobođenja Splita od fašizma". Autor Štandarca, akademski kipar Kuzma Kovačić, usprotivio se izmjeni svojeg autorskog djela te je pokrenuo sudski postupak. Nakon sudske odluke kojom je Gradu naloženo uklanjanje naknadno dodanog natpisa, tadašnja gradska vlast nije uklonila samo sporni datum, nego je u veljači 2025. godine s Pjace uklonjen cijeli Štandarac. Tadašnji gradonačelnik Ivica Puljak najavio je postavljanje novog postolja na kojem bi bili istaknuti važni datumi iz splitske povijesti, no takav potez izazvao je nove političke i pravne prijepore. Priča je novi obrat dobila nakon što je sud donio privremenu mjeru kojom je Gradu naloženo vraćanje Kovačićeva Štandarca na izvornu lokaciju i u izvorno stanje.

Upravo je pitanje treba li Grad nastaviti pravnu borbu ili započeti proceduru vraćanja Štandarca ponovno podijelilo splitske vijećnike i izazvalo višesatnu raspravu u Banovini.

Na Komisiji odbijena sva tri prijedloga

Pitanje Štandarca prije nekoliko dana razmatrala je Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike Grada Splita, kojom predsjeda Lidija Bekavac.

Na dnevnom redu bila su tri prijedloga povezana s povratkom Štandarca na Pjacu, no nijedan nije dobio potrebnu većinu. Članovi Komisije odlučivali su o stavljanju izvan snage rješenja kojim je odobreno trajno uklanjanje Štandarca, zaključku o postavljanju novog postolja za zastavu te zaključku o dopuni natpisa na gradskom Štandarcu.

Glasovanje je završilo omjerom sedam prema pet protiv prijedloga, zbog čega su sve tri točke odbijene. Bekavac je nakon sjednice kazala da se oporba usprotivila povratku Štandarca, iako se prijedlozima, prema njezinu tumačenju, pokušavalo omogućiti postupanje u skladu sa sudskom odlukom.

Također je odbacila tvrdnje da je Komisija pod točkom "Razno" gradonačelniku uputila bilo kakav službeni nalog ili zaključak, istaknuvši da se pod tom točkom ne mogu donositi odluke. Kako prijedlozi nisu prošli Komisiju, postupak povratka Štandarca trebao bi ponovno proći propisanu proceduru. Upravo je zbog toga Šuta na sjednici Gradskog vijeća pokušao nadopuniti dnevni red, što je dovelo do tri pauze, izlaska oporbenih vijećnika i više od dva sata rasprave prije nego što su vijećnici uopće započeli s razmatranjem brojnih točaka sjednice.