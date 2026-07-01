Tri osobe poginule u požaru u Njemačkoj, vatra zahvatila i Caritasov dom

Najmanje tri osobe izgubile su život u velikom požaru koji je izbio u njemačkom gradu Monschauu, na zapadu zemlje. Vatra je zahvatila stambenu zgradu, a potom se proširila i na susjedni objekt kojim upravlja katolička humanitarna organizacija Caritas.

U toj ustanovi smještene su odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i višestrukim invaliditetom, no vlasti zasad ne mogu potvrditi jesu li poginuli bili stanari stambene zgrade ili korisnici Caritasova doma. Dva objekta nalaze se neposredno jedan uz drugi.

Njemački mediji navode da identitet stradalih još nije službeno utvrđen. Pojedini lokalni izvori ranije su izvijestili da su među poginulima korisnici Caritasove ustanove, no policija te informacije zasad nije potvrdila.

U požaru je ozlijeđeno više osoba koje su zbog udisanja dima prevezene na liječničku obradu. Nadležne službe još nisu objavile točan broj ozlijeđenih.

Vatrogasci su ugasili požar, a policija provodi očevid kako bi utvrdila uzrok izbijanja vatre i sve okolnosti ove tragedije.