Tri obitelji imaju čak 17 djece, a dobile su zemljište za kuće: Kod Splita se sada sprema nova velika stambena zona za mlade!

Dok se u Splitu godinama raspravlja o sve skupljim nekretninama, nedostatku pristupačnog stanovanja i odlasku mladih obitelji, susjedna Općina Klis provodi model koji se temelji na drukčijoj ideji – osiguravanju zemljišta za gradnju obiteljskih kuća.

Načelnik Jakov Vetma objavio je da je Općina kroz program „Zemljište za mlade obitelji”, pokrenut 2018. godine, osigurala ukupno 20 parcela.

Posebno je zanimljiv podatak da su posljednje tri parcele dodijeljene trima obiteljima koje zajedno imaju 17 djece.

Kuća umjesto stana: drugačiji model stambenog zbrinjavanja

Rješavanje stambenog pitanja postalo je jedan od najvećih izazova za mlade u Splitu i okolici.

Visoke cijene stanova, građevinskog zemljišta i najma mnoge obitelji prisiljavaju na odgađanje samostalnog stanovanja ili traženje doma izvan najvećih gradskih naselja.

Općina Klis pokušava na taj problem odgovoriti dodjelom zemljišta obiteljima koje ispunjavaju propisane uvjete programa.

Takav pristup omogućuje obiteljima da planiraju gradnju vlastite kuće, umjesto kupnje gotove nekretnine na tržištu.

Ipak, zemljište je samo jedan dio ukupnog troška: za izgradnju doma potrebna su dodatna sredstva, projektna dokumentacija, dozvole i komunalni priključci.

Sljedeći veliki projekt mogao bi biti u Vučevici

Vetma je ujedno najavio novi stambeni projekt koji se planira u Vučevici, na području Općine Klis.

Prema njegovim riječima, Splitsko-dalmatinska županija razmatra razvoj nove stambene zone namijenjene mladim obiteljima.

Lokacija se nalazi na širem području budućeg prometnog i infrastrukturnog razvoja Vučevica, u blizini regionalnog vatrogasnog centra i prostora povezanog s planiranim sportskim sadržajima za Europske sveučilišne igre 2028. godine.

Za sada nisu službeno potvrđeni broj novih parcela, njihove površine ni uvjeti eventualne dodjele.

Tunel Kozjak mogao bi potpuno promijeniti prometni položaj Vučevica

Jedan od razloga zbog kojih Vučevica privlači sve više pozornosti jest razvoj prometne infrastrukture.

Probijen je tunel Kozjak, buduća prometna veza s Kaštelima, a u širem području planira se i niz drugih zahvata.

Ako budu realizirane najavljene prometne veze, Vučevica bi u budućnosti mogla postati znatno dostupnija stanovnicima splitske aglomeracije.

Međutim, važno je razlikovati probivanje tunela od njegova puštanja u promet, kao i planirane prometnice od već izgrađenih cesta.

Na stvarnu privlačnost nove stambene zone utjecat će i dostupnost vrtića, škola, zdravstvenih ustanova, trgovina, javnog prijevoza i drugih svakodnevnih sadržaja.

Projekt se spominje i u izmjenama prostornog plana

Posebno je zanimljivo što je mogućnost razvoja priuštivog stanovanja u Vučevici navedena i u dokumentaciji povezanoj s novim izmjenama Prostornog plana uređenja Općine Klis.

To pokazuje da najava nove stambene zone nije samo politička ideja nego i tema koja se razmatra u službenim prostornoplanskim postupcima.

Ipak, postupak je još u pripremnoj fazi i ne znači da je nova zona već odobrena za izgradnju.

Za mlade obitelji najvažnija će biti konkretna pitanja: kada će biti poznata lokacija, koliko će parcela biti dostupno, kakvi će biti uvjeti dodjele i koliki će biti troškovi komunalnog opremanja?

Odgovori na ta pitanja pokazat će može li Vučevica postati ozbiljna nova mogućnost za rješavanje stambenog pitanja mladih iz Splita i okolice.