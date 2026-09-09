Tri nastavka "Pirata s Kariba" na Bačvicama, a sezonu zatvara Oasis direktno s Venecije

Ljetno kino Bačvice ulazi u samu završnicu sezone uz kapetana Jacka Sparrowa i jedan od najpopularnijih filmskih serijala 21. stoljeća. Publiku tri večeri zaredom očekuju Pirati s Kariba: "Prokletstvo Crnog bisera", "Mrtvačeva škrinja" i "Na kraju svijeta", prva tri od ukupno pet filmova iz serijala koji je postao globalni kino-fenomen.

U glavnim ulogama su Johnny Depp kao neponovljivi kapetan Jack Sparrow, Orlando Bloom kao Will Turner i Keira Knightley kao Elizabeth Swann, dok Geoffrey Rush tumači kapetana Barbossu. Od potrage za legendarnim Crnim biserom do sukoba s Davyjem Jonesom i bitke za sudbinu gusarskog svijeta, ova tri filma donose spektakularne morske prizore, humor i likove koji su obilježili jednu filmsku generaciju.

Za one koji su ih gledali prije dvadesetak godina, ovo je prilika za povratak avanturi na velikom platnu, a za mlađu publiku mogućnost da ih prvi put doživi u ambijentu ljetnog kina.

Sve projekcije počinju u 20:30 sati. Program će se prilagođavati vremenskim prilikama, a obavijesti o eventualnim promjenama bit će objavljene na web stranici Kina Mediteran i društvenim mrežama.

Posljednja projekcija Ljetnog kina Bačvice u ovoj godini održat će se u nedjelju (13. rujna) uz "Oasis: Don't Look Back In Anger", koji stiže svježe nakon svjetske premijere na Filmskom festivalu u Veneciji. Dokumentarac redatelja Dylana Southerna i Willa Lovelacea prati veliki povratak Liama i Noela Gallaghera na pozornicu i njihovu turneju Oasis Live '25. Uz snimke koncerata, priprema i događanja iza pozornice, film donosi i prve zajedničke intervjue braće nakon više od dvadeset godina te priču o pomirenju, glazbi i publici koja je na njihov povratak čekala godinama.

Prije završnog programa, večeras "Najusamljeniji čovjek u gradu", novi film redateljskog dvojca Tizze Covi i Rainera Frimmela koji je hrvatsku premijeru imao na Festivalu mediteranskog filma Split. U središtu je blues glazbenik Al Cook, čovjek koji živi među knjigama, videovrpcama, vinilima i uspomenama na život koji je prošao. Kada sazna da zgrada u kojoj živi treba biti srušena, prisiljen je suočiti se s pitanjem može li ipak krenuti dalje. Unatoč naslovu, riječ je o filmu koji bi publici mogao ponuditi upravo ono zbog čega se odlazi u kino: priču koja ostaje u mislima i nakon projekcije.

Detalji i ulaznice na: www.kinomediteran.hr