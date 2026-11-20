Nakon višemjesečnih upozorenja, medijskih objava i obraćanja nadležnim službama, u Betini na otoku Murteru započelo je uklanjanje umjetne trave s dijela pomorskog dobra. Riječ je o slučaju koji je izazvao pozornost javnosti jer pokazuje kako jedan naizgled mali zahvat na obali može otvoriti mnogo šira pitanja o zaštiti prostora, odgovornosti nadležnih tijela i pravu građana da upozoravaju na nepravilnosti.

Na problem je mjesecima upozoravao Kruno Pekas, poznat na društvenim mrežama kao Vrtlar Kruno, koji je fotografije i informacije o stanju na terenu dijelio sa svojim pratiteljima. Prema njegovim navodima, cijela priča počela je nakon što mu je jedan turist poslao fotografije umjetne trave postavljene na obalnom prostoru, a objave su potom privukle zanimanje drugih građana i medija.

Sve je počelo fotografijama koje je poslao turist

Pekas je problem javno otvorio nakon što je dobio fotografije lokacije, upozoravajući da se na pomorskom dobru nalazi umjetna trava čije postavljanje izaziva pitanja o zakonitosti i načinu korištenja javnog prostora. Uslijedile su objave na društvenim mrežama, medijski napisi i obraćanja nadležnim službama, a slučaj je postupno prerastao u širu raspravu o postupanju prema nepravilnostima na obali.

Posebno je zanimljivo što, prema ranijim medijskim izvještajima, umjetna trava nije predstavljala novost na toj lokaciji. Na njezinu prisutnost upućivale su i starije fotografije, dok su aktualne prijave iz 2026. godine ponovno otvorile pitanje zašto takvo stanje nije ranije riješeno.

Prošlo je čak 75 dana, a trava je još bila na mjestu

Portal Morski.hr početkom studenoga izvijestio je kako umjetna trava nije uklonjena ni 75 dana nakon prvih prijava. U međuvremenu je, prema dostupnim informacijama, utvrđeno da postoje nepravilnosti, ali se postupak nastavio zbog pitanja nadležnosti i utvrđivanja odgovornosti za postavljanje materijala.

Načelnik Općine Tisno Kristijan Jareb tada je za taj portal objasnio da je izdano rješenje o uklanjanju protiv nepoznate osobe te da se planira organizirati uklanjanje preko treće osobe, o trošku Općine. Kao jedan od razloga trajanja postupka naveo je čekanje pisanih očitovanja susjeda, što je dodatno potaknulo javnu raspravu o brzini postupanja komunalnih i pomorskih službi.

Nakon tri mjeseca počelo uklanjanje

Najnovija informacija objavljena 17. studenoga 2026. potvrđuje da je uklanjanje umjetne trave napokon započelo. Pekas je pritom zahvalio svima koji su sudjelovali u upozoravanju na problem, a posebno je spomenuo prometnog redara Silvija Tomasa, za kojeg je naveo da je ispunio obećanje dano nakon njihova razgovora.

Istodobno je otvorio i pitanje zašto su bila potrebna gotovo tri mjeseca javnih upozorenja da bi se pokrenulo rješavanje problema. Njegova je poruka da građani ne bi trebali šutjeti kada primijete postupke koji mogu štetiti javnom prostoru, nego koristiti dostupne mehanizme prijavljivanja i tražiti odgovore od nadležnih institucija.

Tko je postavio umjetnu travu i tko će platiti uklanjanje?

Iako je započelo uklanjanje, nisu odgovorena sva pitanja povezana s ovim slučajem. Između ostaloga, potrebno je utvrditi tko je odgovoran za postavljanje umjetne trave, koliko će njezino uklanjanje stajati i hoće li trošak na kraju ostati na lokalnoj samoupravi ili će se pokušati naplatiti od odgovorne osobe.

Važno je i pitanje hoće li prostor nakon uklanjanja biti potpuno vraćen u prijašnje stanje. Početak radova ne znači automatski da je postupak završen, a upravo bi konačan izgled obale mogao pokazati koliki je stvarni učinak poduzetih mjera.

Priča koja nadilazi samo jedan komad obale

Slučaj iz Betine pokazuje koliko je zaštita pomorskog dobra važna lokalnim zajednicama i koliko društvene mreže mogu utjecati na otvaranje pitanja koja inače možda ne bi dobila dovoljno javne pozornosti. Međutim, odgovornost za nadzor i provođenje propisa ne može se oslanjati isključivo na upornost pojedinaca.

Građani imaju pravo prijavljivati nepravilnosti, ali i očekivati da nadležne službe postupaju pravodobno i u skladu s propisima. U tom smislu, priča o umjetnoj travi nije samo neobična dalmatinska vijest, nego i primjer rasprave o tome kako se čuva prostor koji pripada svima.