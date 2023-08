TRI IZVRSNE KOMEDIJE ZA KRAJ LJETNOG REPERTOARA TEATRA UZ MORE 2023. Kazalište Moruzgva, svjetski hit Pračovjek i nenadmašni Franko i Đurđa u rujnu u Splitu!

S dolaskom rujna stiže i kraj kazališnog druženja na najljepšoj ljetnoj kazališnoj sceni Splita, onoj Teatra uz more u Lori.

"Iako se bliži kraj naših ljetnih druženja na ljetnoj sceni pod zvijezdama pobrinuli smo se da ovogodišnju ljetnu sezonu Teatra uz more ispratimo uz ponajbolje kazališne komedije i zasladimo rujan s pozamašnom količinom smijeha za naše posjetitelje. 7. rujna premijerno u Split stiže komedija svjetskog glasa Pračovjek za koju znamo da će publiku oduševiti. Nenadmašnom paru koji čine Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca alias Đurđa i Franko nikakva najava nije ni potrebna jer nakon 6 rasprodanih dvorana samo u Splitu svi ljubitelji smijeha znaju da je Casabianca komedija koja se mora pogledati. Ovogodišnje zatvaranje festivala 24. rujna obilježit će komedija kazališta Moruzgva Ništa im neće bit' u izvedbi Frana Maškovića i ljubimice splitske publike Ecije Ojdanić. Iako se bližimo kraju ljeta to nikako nije i kraj smijeha na Teatru uz more već se veselimo druženju s našom dragom publikom koja nas je i ove godine oduševila svojom podrškom i hvala vam na tome! Ukoliko nas hirovito vrijeme ne posluži do kraja ljetne sezone ostajemo pri planu te će se u slučaju kiše predstave održati u dvorani Lora", Tadija Kolovrat, glavni producent.

RUJAN NA TEATRU UZ MORE:

7. rujna u 20 sati

PRAČOVJEK - PEĐA GVOZDIĆ

Po prvi put u Split stiže "Pračovjek", spektakularna komedija svjetskog glasa o žensko-muškim i muško-ženskim razlikama koja je oduševila milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o najdugovječnijem one man show-u u povijesti Broadwaya i Las Vegasa. Urnebesna komedija autora Roba Beckera prevedena je na 27 jezika te se izvodi u 52 zemlje a čast da bude "hrvatski pračovjek" pripala je talentiranom glumcu i redatelju Peđi Gvozdiću. "Pračovjek" je komedija koja se bavi vječnom temom - ratom spolova! Dinamična predstava, bezbroj duhovitih situacija i mnoštvo glumačkih transformacija potvrdile su Peđu Gvozdića kao izvrsnog glumca. Svojom furioznom izvedbom prolazi kroz stereotipne, ali opet istinske i stvarne razlike između spolova od prapovijesti do danas u komediji koja će vas prvenstveno nasmijati do suza, ali i podučiti i pomiriti nepomirljivo.

17. rujna u 20 sati

CASABIANCA - IRENA GRDINIĆ I MARIO LIPOVŠEK BATTIFIACA

Najpopularnija komedija koju hrvatska publika obožava stiže sedmi put u Splitu! Nakon 6 u rekordnom roku rasprodanih dvorana dovoljno je reći kako Đurđa i Franko još jednom stižu do suza nasmijati splitsku publiku! Oni su Đurđa i Franko. Upoznali su se 60-ih. Ona je bila poduzetna, a on nagovorljiv. On kaže da je ona bila nasrtljiva, a ona da je on bio mlakonja. Gledali su Casablancu i započeli romansu. Bilo je lijepo dok je trajalo. A onda je došao brak. Pa djeca. Komunizam pa kapitalizam. Partija pa stranke. Trendovi su se mijenjali, a Đurđa i Franko trajali. Ne bez problema.

Jer kao što bi rekao Franko: Život se more opisat z tri besedi. Vavek neki k...

24. rujna u 20 sati

NIŠTA IM NEĆE BIT' - KAZALIŠTE MORUZGVA

Nakon prepune premijerne izvedbe na samom početku ovogodišnje ljetne sezone Teatra uz more na traženje publike komedija "Ništa im neće bit' " festival će i zatvoriti!

Miljenica publike Ecija Ojdanić kojoj je Split po broju gostovanja postao drugi dom i njezin izvrsni glumački partner Frano Mašković pred publikom će još jednom zaigrati najnoviju komediju iz majstorskog pera Tanje Mravak. Kao i u svim pričama Tanje Mravak i u ovoj publika će se lako pronaći ali i dobro nasmijati.

ULAZNICE:

online na www.teataruzmore.com

SPLIT: blagajna u Lori (pon-sub 17 - 20h) i knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4)

Studenti i umirovljenici popust ostvaruju na blagajni dvorane Lora

INFO i REZERVACIJE 091 795 7260

NAPOMENA: U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH UVJETA PREDSTAVE ĆE SE ODRŽATI U DVORANI LORA!