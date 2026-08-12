Tri iznimna ženska vokala na Prokurativama: Ivana Starčević, Maja Posavec i Natali Dizdar stižu na Nocturno!

Tri moćna ženska glasa, tri jedinstvene umjetničke osobnosti i tri potpuno različite interpretacije Runjićevih pjesama! Ivana Starčević, Maja Posavec i Natali Dizdar pridružuju se Marku Tolji na prvoj večeri Splitskog festivala, koja će 4. rujna na Prokurativama donijeti Nocturno, veliku glazbenu posvetu Zdenku Runjiću.

Bit će to susret glasova koji se ne zaboravljaju. Ivana Starčević svojom će vokalnom snagom, Maja Posavec scenskom izražajnošću i emotivnom interpretacijom, a Natali Dizdar osebujnim senzibilitetom udahnuti novi život pjesmama koje desetljećima čine zvučni identitet Splita i Splitskog festivala.

Svaka će ih izvesti na svoj način, intimno, snažno i neočekivano, pokazujući koliko Runjićeve melodije i danas zvuče živo, moderno i neodoljivo. Uz tri posebne gošće, publiku će kroz ovu veliku glazbenu večer voditi Marko Tolja, jedan od najistaknutijih i najkarizmatičnijih hrvatskih vokalista.

Nocturno neće biti samo prisjećanje na velike pjesme, nego njihov povratak na Prokurative u potpuno novom zvuku. Za njegovu raskoš pobrinut će se Jazz orkestar HRT-a, pojačan gudačima Simfonijskog orkestra HRT-a, pod ravnanjem Mirona Hausera. Novi aranžmani spojit će eleganciju jazza, snagu velikog orkestra i neponovljivu mediteransku emociju Runjićevih melodija.

Večer donosi i posebno iznenađenje – izvedbu nove skladbe Zdenka Runjića. Bit će to jedan od najiščekivanijih trenutaka programa i još jedna potvrda da Runjićev opus nije samo dragocjeno nasljeđe nego glazba koja i dalje živi, iznenađuje i pronalazi put do novih generacija.

Nocturno će 4. rujna otvoriti Splitski festival 2026. večeri dostojnom njegova najvećeg skladatelja, uz vrhunski orkestar, Marka Tolju i tri ženska glasa koja će Prokurativama dati posebnu emociju.

Ulaznice su dostupne na Adriaticket.hr i na blagajni Hrvatskog doma Split.