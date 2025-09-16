"Tri godine sam ovo moljakala bivšu vlast": Konačno popravljena rasvjeta u Đardinu, izgleda prelijepo

Nakon nekoliko godina proradila je prizemna rasvjeta u Đardinu. Naime, djelatnici Parkova i nasada su po nalogu Grada Splita popravili rasvjetu ispod kluba u najpopularnijem splitskom parku.
Ovo je komentirala predsjednica Gradskog kotara Grad, Lara Arapović.
"Evo napokon popravljena rasvjeta u Đardinu. Ovo sam moljakala 3 godine bivšu vlast pa su našli sto i jednu skužu da se to ne može popravit", poručila je Arapović zadovoljna da se popravak konačno dogodio.
Kako Đardin izgleda večeras, pogledajte u foto galeriji:
