Tri godine od kobnog jutra koje je potreslo Hrvatsku: Banožić nastavio život, obitelj poginulog oca dvoje djece još čeka presudu

Na današnji dan, 11. studenoga 2023. godine, Hrvatsku je potresla vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao tadašnji ministar obrane Mario Banožić. Život je izgubio 41-godišnji Goran Šarić, otac dvoje djece. Tri godine poslije, slučaj još uvijek nema sudski epilog.

Tog kobnog subotnjeg jutra, oko 6:10 sati, na državnoj cesti D55 između Vinkovaca i Županje sudarila su se dva vozila. Za Gorana Šarića, koji se nalazio za upravljačem kombija, nije bilo spasa. Preminuo je na mjestu nesreće.

Za upravljačem drugog vozila, terenskog Nissana, bio je tadašnji ministar obrane Mario Banožić. U nesreći je zadobio ozljede, a istoga dana razriješen je ministarske dužnosti.

Iza poginulog Šarića ostali su supruga i dvoje djece.

Što se dogodilo tog jutra?

Prema optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima, Banožić je vozio iz smjera Vinkovaca prema Županji. Vidljivost je bila smanjena zbog magle, a tužiteljstvo tvrdi da je neprilagođenom brzinom započeo pretjecanje kolone vozila.

Tereti ga se da je prešao na suprotnu prometnu traku, iako nije bilo dovoljno prostora za sigurno pretjecanje, nakon čega je došlo do kobnog sudara.

"Znam ga već dugo godina i vrlo često smo se družili"

"Znam ga već dugo godina i vrlo često smo se družili jer su nas povezivali zajednički prijatelji, a kako je on uvijek volio velika druženja i ekipu, često smo se nalazili na kućnim druženjima", ispričao je ranije za 24sata Šarićev prijatelj. Šarić je iz Privlake, gdje mu živi majka, a s obitelji je živio u Vinkovcima. Iza njega su ostale supruga i dvije kćeri osnovnoškolskog uzrasta.

Tri godine poslije, obitelj još čeka sudski rasplet

Optužnica protiv bivšeg ministra podignuta je u travnju 2024., potvrđena u studenome iste godine, dok je suđenje na Općinskom sudu u Vinkovcima započelo u svibnju 2025. godine.

Postupak su obilježila svjedočenja, prometna vještačenja i rasprave o dokazima.

Tijekom 2026. godine Banožić je promijenio odvjetnički tim, a njegova obrana zatražila je dodatna vještačenja i pristup cjelokupnoj dokumentaciji s mjesta nesreće.

U veljači ove godine pred sudom je svjedočila i supruga poginulog Gorana Šarića, Mirjana Šarić. Govorila je o teškim posljedicama tragedije za svoju obitelj te navela kako joj Banožić nije osobno izrazio sućut.

Vrijeme prolazi, ali tragedija ostaje

Od tog jutra prošle su pune tri godine. Mario Banožić više nije ministar, nastavio je život izvan politike, a sudski postupak protiv njega još uvijek nije zaključen presudom.

Za obitelj Gorana Šarića, međutim, 11. studenoga zauvijek ostaje datum koji im je promijenio život.