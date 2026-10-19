Tri godine borbe zbog parking kazne: Vozaču prijetila kazna od 300 eura, a onda je uz pomoć ChatGPT-a uspio sve poništiti

U Engleskoj je jedan vozač uz pomoć ChatGPT-a uspio poništiti kaznu za parkiranje staru tri godine. Umjetna inteligencija ChatGPT uštedjela je vozaču Rafalu Goralu solidan iznos, piše Revija HAK.

U kolovozu 2023. Rafal Goral platio je parking u gradu Newquayu. Plaćanje je izvršio putem aplikacije koju je odobrila tvrtka zadužena za provođenje pravila na tom parkiralištu. Dva tjedna kasnije, Rafal Goral ipak je primio obavijest da mora platiti kaznu jer je parking platio sa zakašnjenjem od 16 minuta. Prema pisanju lista The Independent, to je bio početak dugotrajnog nadmudrivanja između tvrtke za naplatu parkiranja i vozača. Ipak, Rafal Goral nije odustao, zatražio je savjet od ChatGPT-ja.

To je učinio i kada je tvrtka pokušala angažirati agenciju za naplatu dugova te je iznos kazne narastao na 300 eura.

– Od početka do kraja, svaki put kad bih primio pismo, pitao bih ChatGPT što da učinim. Umjetan inteligencija me uputila što da napišem, kamo da idem i sve ostalo.

Vozač stoga nije odustao ni kada je tvrtka ponudila nagodbu i željela smanjiti iznos kazne. Na kraju je tvrtka odustala od svojih zahtjeva, piše Revija HAK.