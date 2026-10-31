Tri državne medalje za Karate klub Bibinje: Stipan Tikulin viceprvak Hrvatske

Karate klub Bibinje osvojio je tri medalje na Prvenstvu Hrvatske u borbama za mlađe uzraste. Prvenstvo je održano u subotu i nedjelju, 24. i 25. listopada, u Jastrebarskom kraj Zagreba. Natjecanje je organizirao Hrvatski karate savez.

Na državnom prvenstvu nastupilo je 565 natjecatelja iz 73 kluba, pa je do postolja bilo iznimno teško doći. Natjecatelji su se borili u dobnim i težinskim kategorijama.

Uz srebro i dvije bronce, klub je ostvario i četiri plasmana među sedam najboljih. Za klub iz Bibinja kraj Zadra to je vrijedan uspjeh.

Srebro i dvije bronce za Karate klub Bibinje

Najveći uspjeh ostvario je Stipan Tikulin. Osvojio je srebrnu medalju i naslov viceprvaka Hrvatske.

Brončane medalje pripale su Matiji Pavelki i Josipi Dević.

Medalje Karate kluba Bibinje:

srebro: Stipan Tikulin, viceprvak Hrvatske

bronca: Matija Pavelka

bronca: Josipa Dević

Peta i sedma mjesta u jakoj konkurenciji

Blizu medalje bili su i Kiara Šindija i Ivano Bulat. U jakoj konkurenciji nisu uspjeli kroz repasaž doći do odličja, ali su osvojili peta mjesta.

Sedma mjesta osvojili su Duje Petković i Marija Izabela Mikulić.

Na prvenstvu je nastupio i Lovre Sikirić, koji je nažalost izgubio već u prvom kolu.

Trener Sorić: Djeca daju svoj maksimum

U karateu postoje dvije natjecateljske discipline. Kate su zadani nizovi tehnika, a kumite je borba s protivnikom.

Iako se u Jastrebarskom natjecalo u borbama, u Karate klubu Bibinje treniraju se obje discipline.

„Djeca daju svoj maksimum“, istaknuo je Mladen Sorić, trener i predsjednik kluba.

„Rade i kate i kumite, a uz to imaju i treninge snage. Tako stvaramo kompletne sportaše. To je puno teže nego biti dobar samo u jednoj disciplini.“

Zahvala natjecateljima i pratiteljima

U klubu su zahvalili svim natjecateljima i svima koji ih prate.

Poručili su da Karate klub Bibinje ide dalje, još jače i žešće.