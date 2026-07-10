Tri dana vina, mora i spektakla: Brač i Šolta ponovno potežu mrduju

Od 9. do 11. srpnja Brač i Šolta ponovno će dokazati da more nije granica nego poveznica, a Mrduja mjesto na kojem cijela Dalmacija navija istim srcem.

Tri dana vrhunskih vina, gastronomskih spektakala, sportskih natjecanja na moru, dječjih programa, velikih koncerata i najpoznatijeg otočnog nadmetanja na Jadranu ponovno će spojiti Brač i Šoltu u jedinstvenoj priči koja već sedamnaest godina osvaja Dalmaciju. Od 9. do 11. srpnja Milna i Stomorska postaju pozornica jednog od najautentičnijih ljetnih događanja na hrvatskoj obali, manifestacije koja iz godine u godinu okuplja tisuće posjetitelja, brodova i zaljubljenika u otočni način života.

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ČETVRTAK: PLAVAC MALI, VRHUNSKA GASTRONOMIJA I GLAZBA POD ZVIJEZDAMA

Mrduja Fest započinje u četvrtak, 9. srpnja, u Milni večeri posvećenoj jednom od najvećih simbola dalmatinskog juga – Plavcu malom. Od 19:30 sati posjetitelji će imati priliku upoznati i kušati vina renomiranih bračkih vinara Vina Senjković, Stine i OPG-a Jerka Restovića kroz jedinstveni program predstavljanja bračkih proizvođača vina. Već od 20 sati slijedi pravi gastronomski spektakl u režiji ŠKMER Culinary Academy koja priprema cooking show i degustaciju mediteranskih specijaliteta među kojima će se naći bakalar na brujet s Plavcem malim, njoki s tunom i dimljenom tunom te tuna poke bowl. Prvu festivalsku večer zaključit će koncert grupe Elite koji od 22 sata pretvara milansku rivu u veliku ljetnu pozornicu pod otvorenim nebom.

PETAK: DJECA PREUZIMAJU MRDUJU, A MORE POSTAJE SPORTSKA ARENA

Petak, 10. srpnja, donosi možda i najljepši dio festivala, dječje Potezanje Mrduje koje već godinama pokazuje da se tradicija najljepše prenosi na nove generacije. Program u Stomorskoj započinje već u 18:30 sati dječjim zabavnim sadržajima, igrama i DJ programom koji će zagrijati atmosferu prije velikog trenutka večeri. U 20 sati održava se Dječje potezanje Mrduje u stomorskoj vali, događaj koji svake godine okuplja brojne obitelji, roditelje i male navijače Brača i Šolte. Večer se nastavlja koncertom Sandija Cenova koji od 21:30 sati donosi svoje najveće hitove i pretvara Stomorsku u veliku ljetnu pozornicu uz more Istovremeno, Milna će ugostiti tradicionalni program “Užežin Mrduje” koji od 19:30 sati donosi sportska natjecanja u moru, utrke kajaka i natjecanja na SUP daskama. Natjecatelji će se okušati u muškim, ženskim i dječjim kategorijama, dok će posebnu pažnju ponovno privući utrke kajaka dvosjeda koje redovito donose najviše navijanja i najviše veselja. Za završetak večeri pobrinut će se DJ Kid Va koji od 22 sata preuzima pozornicu i Milnu pretvara u veliki open-air party pod zvijezdama.

SUBOTA: DAN KADA SE CIJELA DALMACIJA OKUPLJA OKO MRDUJE

Vrhunac festivala stiže u subotu, 11. srpnja, kada Brač i Šolta ponovno odmjeravaju snage u legendarnom Potezanju Mrduje. Program započinje već u 15 sati polaskom komandnog broda iz Stomorske prema Milni, gdje sudionike od 16 sati očekuje piće dobrodošlice i nastup omiljene Klape Friškin. U 17 sati komandni brod isplovljava iz Milne prema Mrduji, a u 17:40 sati započinje trenutak koji svi iščekuju veliko Potezanje Mrduje. Tada se Brački kanal pretvara u najveći morski stadion u Hrvatskoj. Deseci brodova, stotine zastava, tisuće posjetitelja i jedinstvena atmosfera stvaraju prizore koji svake godine obilaze Hrvatsku i postaju jedna od najprepoznatljivijih razglednica dalmatinskog ljeta. Nakon završetka potezanja brodovi se vraćaju u Milnu gdje slijedi nastavak programa uz nastup Klape Friškin i proglašenje pobjednika ovogodišnjeg nadmetanja.

No prava fešta tek tada počinje.

Od 21 sat Milna postaje središte najveće otočne zabave ljeta uz proglašenje pobjednika, veliko slavlje i koncert legendarnog Željka Bebeka, jednog od najvećih glazbenih imena ovih prostora. Za nastavak vrhunske atmosfere pobrinut će se i grupa Bomba koja će zaključiti još jedno nezaboravno izdanje Mrduja Festa. Za posjetitelje sa Šolte organiziran je i poseban katamaran koji u 21 sat polazi iz Stomorske prema Milni, dok je povratak predviđen u 1 sat iza ponoći. Tri dana vrhunskih vina i gastronomije, dječji programi, sportska natjecanja, koncerti, tisuće posjetitelja i jedinstveni spektakl na moru ponovno potvrđuju zašto je Mrduja Fest postao jedna od najposebnijih i najvoljenijih ljetnih manifestacija na hrvatskoj obali.