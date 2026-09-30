Tri dana do Mrduje: Rekordan interes za najveći jedriličarski vikend u Splitu

Još su samo tri dana ostala do starta 95. Mrdujske regate, dana kada Splitski kanal ponovno postaje velika pozornica jedara, mora i one posebne splitske emocije koju je teško objasniti svakome tko je barem jednom nije doživio uživo.

U subotu, 3. listopada, flota će krenuti na dobro poznatu rutu Split – otočić Mrduja – Split, a po svemu sudeći grad čeka pravi jedriličarski spektakl. Prijave za Mrdujsku i Višku regatu bilježe rekordan interes, dok se lista za 82. Višku regatu ubrzano puni zbog ograničenog broja vezova i mjesta za sudionike.

Dobra vijest stiže i s neba. Prognoza zasad najavljuje sunčanu i toplu subotu, s temperaturom oko 25 stupnjeva i laganijim vjetrom — baš onakvu kakvu priželjkuju i posade koje će loviti rezultat i oni koji na Mrduju dolaze zbog gušta, tradicije i nezaboravnog prizora starta u kanalu.

„Ovoliki interes potvrđuje da Mrduja i Viška regata nisu samo važne sportske priredbe, nego događaji koje jedriličari unaprijed upisuju u svoj kalendar. Prijavna lista za Višku regatu ubrzano se popunjava zbog ograničenog broja mjesta, zato pozivamo sve zainteresirane posade da prijavu ne ostavljaju za posljednji trenutak. Oni koji se do četvrtka 01. listopada, prijave za obje velike regate osigurali su i ‘marenda pakete’ — malu, ali konkretnu festivalsku pogodnost koja će posadama donijeti dobru spizu nakon dana provedenog na moru”, istaknuo je Damir Skelin, direktor Mrdujske regate.

Mrduja je, kao i uvijek, puno više od jedrenja. Start će tradicionalno dati splitski gradonačelnik, a oni koji ne budu na moru, regatu će moći pratiti uživo preko aplikacije KWINDOO. Kad se jedrilice vrate prema Splitu, plato JK Labud preuzet će drugi dio priče: proglašenje najboljih, spiza, marenda, glazba i druženje.

Za posade su pripremljene i nagrade. Najsretnijeg skipera čeka Bura gumenjak od 2,5 metra, poznata „Nagrada po srići”, pobjednici 100 dvoboja Mrduje dobit će medalje i posebne jedriličarske prsluke, a uvedena je i nova nagrada za povratnike. Jedan sudionik koji nije jedrio Mrduju posljednjih pet ili više godina osvojit će iPhone 17.

Subotnja večer na platou JK Labud donosi dodjelu pokala i koncert Mjesnog odbora, koji će uživo izvesti novu Mrdujinu himnu „Mrduja – majka svih regata”. Bit će i natjecanja jedriličara u pripremi dalmatinske marende, svježe spize renomiranih chefova i Labudovih Petkaša te prigodne izložbe fotografija.

Dok se Split sprema za Mrduju, Viška regata već ozbiljno diže temperaturu među jedriličarima. Osamdeset drugo izdanje regate Split – Vis – Split jedri se od 16. do 18. listopada, a interes posada već je toliki da organizatori upozoravaju kako se prijavna lista, zbog ograničenog kapaciteta, brzo približava popunjenju. Prva etapa prema Visu starta u petak, 16. listopada, u 9 sati, a povratak prema Splitu na rasporedu je u nedjelju, 18. listopada, također u 9 sati.

Splitski festival jedrenja traje do 18. listopada, a nakon Labud Classica i Male Mrduje, središte pažnje sada preuzima Mrduja. Za njom slijede NTX regata, a onda i veliko viško finale — dovoljno razloga da Split i idućih tjedana ostane u ritmu jedara.