Trgovački lanci hitno traže radnike: Za početak nude i do 1840 eura bruto, pogledajte tko plaća najviše

Tijekom ljetnih mjeseci značajno raste broj zaposlenih u trgovini. Jasno – turistička sezona.

Tako je na kraju lipnja u trgovini u Hrvatskoj bilo zaposleno ukupno blizu 246.000 ljudi, navodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. To je 2400 ljudi više nego lani u to vrijeme. Trgovina je sektor koji ljeti zapošljava najviše ljudi. Zimi prednjači industrija, piše Danica.hr.

Srpanj donosi dodatnu potragu za radnom snagom jer sezona uzima zamah. U potrazi za radnicima su svi trgovački lanci, a najviše – očekivano – traže najveći. Tako Studenac nudi posao za čak 40 prodavača i 30 poslovođa u dućanima na području Zagreba. Početna plaća koju nude je minimalac – 1050 eura bruto.

I lanac kioska Tisak traži osam prodavača u Zagrebu, uz istu plaću – 1050 eura bruto. Nešto su izdašniji u trgovačkom lancu Spar koji je u potrazi za 20 prodavačica i prodavača u Zagrebu, a početna plaća je 1075 eura bruto.

Konzum na području Zagreba traži ukupno desetero prodavača kojima nudi 1180 eura bruto. Toliko ljudi na istoj poziciji i na istom području želi ovog trena zaposliti i Kaufland. No, oni su se ipak isprsili – nude početnu plaću od 1375 eura bruto.

Na koncu, i trgovački lanac Lidl u potrazi je za novim zaposlenicima. Oni traže tri poslovođe ili poslovtkinje za svoju trgovinu u istarskom Buzetu. Početna plaća koju nude je 1840 eura bruto. To je otprilike blizu 1300 eura neto.

Plodine pak samo u Samoboru žele zaposliti ukupno 18 prodavača za rad na blagajni. Riječ je o novim radnim mjestima za koje se traži srednja stručna sprema. Plaću nisu objavili.

Na koncu, i Narodni trgovački lanac na području Zagreba traži desetero novih radnika za rad u skladištu. Nudi im početnu plaću od 1050 eura bruto, odnosno zakonom zajamčen minimalac koji prosječno iznosi 800 eura neto zbog viših poreznih stopa u tom gradu.