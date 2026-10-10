Trgovački div zatvara stotine trgovina: Što će biti s više od sto poslovnica u Hrvatskoj?

Njemački trgovački lanac KiK, poznat po povoljnoj odjeći, kućanskom tekstilu i proizvodima za svakodnevnu uporabu, provodi veliko restrukturiranje svoje europske prodajne mreže. Prema informacijama koje su objavili njemački mediji ARD Tagesschau, RTL i RUHR24, kompanija tijekom 2026. godine planira zatvoriti približno 300 trgovina diljem Europe, od čega oko 150 u Njemačkoj.

Vijest je posebno zanimljiva i hrvatskim kupcima jer je KiK već godinama prisutan na hrvatskom tržištu. No zasad nema potvrde da su određene hrvatske poslovnice obuhvaćene planom zatvaranja. javljaju njemački mediji.

Previše trgovina, premalo dodatnih kupaca

Zaokret u poslovnoj strategiji dolazi nakon godina intenzivnog širenja. KiK je tijekom prethodnog razdoblja otvarao nove trgovine u brojnim europskim zemljama, nastojeći povećati tržišni udio i približiti se što većem broju kupaca.

Međutim, takva se strategija nije pokazala jednako uspješnom na svim lokacijama.

Christian Kümmel, član uprave odgovoran za financije, još je u ožujku njemačkoj novinskoj agenciji dpa potvrdio da je kompanija na pojedinim područjima otvorila previše poslovnica. Na nekim se lokacijama dvije KiK-ove trgovine nalaze na udaljenosti manjoj od jednog kilometra, zbog čega međusobno konkuriraju za iste kupce.

Drugim riječima, otvaranje novih poslovnica nije uvijek donosilo odgovarajući rast broja kupaca i prihoda.

Kompanija sada želi smanjiti troškove i usmjeriti poslovanje prema trgovinama koje ostvaruju zadovoljavajuće rezultate.

U Njemačkoj se zatvara oko 150 trgovina, ali neke nove se i otvaraju

Prvotno je u ožujku najavljeno zatvaranje 135 trgovina u Njemačkoj, no prema novijim rujanskim informacijama njemačkih medija taj je broj povećan na približno 150.

Istodobno se na europskoj razini planira otvaranje 75 novih poslovnica, što znači da KiK ne odustaje od poslovanja ni širenja, nego mijenja raspored svoje prodajne mreže.

Ako se plan ostvari u najavljenom opsegu, ukupan broj trgovina u Europi smanjit će se za približno 225, na oko 4000 poslovnica.

Njemački RTL objavio je i dio konkretnih lokacija predviđenih za zatvaranje. Među njima su trgovine u različitim dijelovima Njemačke, uključujući München, Magdeburg, Wassenberg, Mengen, Pfullendorf i Potsdam-Babelsberg.

Ipak, KiK nije objavio potpun službeni popis svih poslovnica koje će zatvoriti. Njemački mediji navode da su kupci za zatvaranje pojedinih trgovina doznavali tek preko obavijesti na prodajnim mjestima ili iz lokalnih vijesti.

Što će biti s hrvatskim trgovinama?

Za hrvatske kupce i zaposlenike najvažnije je pitanje hoće li se veliko europsko restrukturiranje odraziti i na KiK-ovu mrežu u Hrvatskoj.

U dostupnim izvještajima njemačkih medija nema potvrde da su određene hrvatske poslovnice predviđene za zatvaranje.

To, međutim, ne predstavlja jamstvo da promjena u budućnosti neće biti. Budući da kompanija provodi optimizaciju na europskoj razini, nije moguće isključiti prilagodbe prodajne mreže u pojedinim državama.

Jednako tako, ne bi bilo opravdano iz njemačkih podataka zaključiti da Hrvatskoj prijeti zatvaranje desetaka trgovina. Za takvu tvrdnju zasad nema potvrđenih informacija.

Njemački mediji uglavnom se usredotočuju na domaće tržište, gdje je broj planiranih zatvaranja najveći, dok podrobniji nacionalni raspored za ostale europske zemlje nije objavljen.

Hoće li biti otpuštanja radnika?

KiK zapošljava približno 32.000 ljudi u Europi, od kojih oko 19.000 radi u Njemačkoj. Unatoč najavljenim zatvaranjima, uprava poručuje da ne planira otpuštanja kao izravnu posljedicu preustroja mreže.

Prema Kümmelovim izjavama koje prenose njemački mediji, zaposlenicima trgovina koje se zatvaraju trebale bi se ponuditi mogućnosti nastavka rada u drugim KiK-ovim poslovnicama ili pronaći druga odgovarajuća rješenja.

Takav pristup moguć je zahvaljujući velikom broju trgovina koje kompanija i dalje ima na njemačkom tržištu.

Ipak, zasad nije objavljen detaljan plan koji bi pokazao kako će se rješavati radni status zaposlenika na svakoj pogođenoj lokaciji.

Konkurencija sve žešća: problem nisu samo internetske trgovine

Jedan od razloga promjene poslovne strategije jest i sve snažnija konkurencija.

KiK se na europskom tržištu natječe s drugim diskontnim trgovcima, među kojima su Woolworth, NKD i Action. Uz njih, sve snažniji pritisak predstavljaju internetske platforme Temu i Shein, koje privlače kupce velikim izborom proizvoda i niskim cijenama.

Problem predstavlja i promjena potrošačkih navika. Prema riječima uprave, kupci su sve osjetljiviji na cijene, češće uspoređuju ponudu različitih trgovaca i odgađaju kupnju proizvoda koji im nisu nužni.

KiK se pritom ne odriče svojega dosadašnjeg poslovnog modela. Tekstil i dalje čini približno 60 posto asortimana, dok preostali dio obuhvaća kućanske proizvode, dekoracije i druge neprehrambene artikle.

Kompanija je 2024. ostvarila prihod od približno 2,4 milijarde eura, a njezina prodajna mreža obuhvaća 14 europskih država.

Zatvaranje trgovina dio je šireg problema njemačke maloprodaje

KiK nije jedini veliki trgovački lanac koji preispituje poslovanje.

Prema podacima koje prenosi ARD Tagesschau, broj fizičkih trgovina u Njemačkoj već godinama opada. Njemačko trgovačko udruženje očekivalo je da će tijekom 2026. ukupan broj prodavaonica pasti ispod 300.000, dok ih je krajem 2015. bilo približno 372.000.

Dodatni problem predstavlja rast broja insolventnih trgovačkih društava. Prema podacima koje su objavili njemački mediji, broj insolventnosti u sektoru trgovine dosegnuo je tijekom 2025. najvišu razinu u deset godina.

U takvom okruženju veliki trgovački lanci sve pažljivije analiziraju isplativost pojedinih lokacija, troškove najma, zaposlenika i logistike.

Za KiK je sada cilj zadržati snažnu tržišnu prisutnost uz manji broj poslovnica koje će, prema očekivanjima uprave, poslovati učinkovitije.

Što se Hrvatske tiče, najvažnija je činjenica da zasad nema potvrđenih najava zatvaranja konkretnih KiK-ovih trgovina. Daljnji razvoj situacije ovisit će o odlukama uprave i rezultatima restrukturiranja koje se provodi na razini cijele Europe.