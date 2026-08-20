Trgovac oružjem iz Siska uhićen u Beogradu: Sumnjiče ga za milijunsku prijevaru, pronašli mu luksuzne satove i Bentley

Trgovac oružjem iz Siska, 47-godišnji Goran Kukuruzović, uhićen je krajem prošlog tjedna u Beogradu pod optužbama za prijevaru u obavljanju gospodarske djelatnosti, krivotvorenje službene isprave i pranje novca, piše Jutarnji.

Kukuruzović je vlasnik beogradske tvrtke Taneo Group koja se bavi međunarodnom trgovinom naoružanjem i vojnom opremom. Prema priopćenju srbijanskog Ministarstva unutarnjih poslova, on je u travnju 2024. godine sklopio ugovor o prodaji robe vrijedan 4,9 milijuna eura s jednom tvrtkom iz Jordana, a beogradski istražitelji sumnjaju da je lažno prikazao da će robu isporučiti u roku od dva mjeseca iako nije imao namjeru to učiniti.

Njegova je kompanija potom od neimenovane jordanske tvrtke primila avans od 403,71 milijun srpskih dinara, odnosno oko 3,4 milijuna eura. MUP navodi da je Kukuruzović nakon toga potpisao i pečatom ovjerio račun neistinitog sadržaja te ga dostavio knjigovođi, čime je u poslovnim knjigama lažno prikazano da je ugovorena obveza prema stranom partneru izvršena. Policija sumnja da je novac potom prebacivao na račune drugih pravnih osoba povezanih s njegovom kompanijom, dok je dio koristio za podmirivanje dugovanja, osobne potrebe i redovito poslovanje.

Prilikom pretresa Kukuruzovića i njegova doma policija je pronašla 51.790 eura u gotovini, tri sata marke Audemars Piguet, tri Rolexa i jedan Patek Philippe. Privremeno su mu oduzeti i automobili Bentley Continental, Audi A8, Mercedes S‑klase i Mercedes G‑klase.

Policija je u petak objavila da je osumnjičenom određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega je trebao biti priveden nadležnom tužiteljstvu.

Tvrtka Taneo Group osnovana je 20. ožujka 2008. sa sjedištem u Beogradu, a registrirana je za posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda. Kukuruzović je direktor Taneo Groupa od 1. studenoga 2011., a prema dostupnim podacima danas je i njezin stopostotni vlasnik.

Tvrtka je posljednjih godina drastično povećala prihode. Financijski podaci Taneo Groupa pokazuju da je kompanija 2023. godine ostvarila oko 221 milijun dinara prihoda (oko 1,89 milijuna eura), a 2024. oko 414 milijuna (oko 3,53 milijuna eura). U 2025. godini prihodi su, međutim, narasli na čak 5,73 milijarde dinara (oko 48,9 milijuna eura). Istodobno je tvrtka 2025. ostvarila neto dobit od 158,36 milijuna dinara (oko 1,35 milijuna eura). Prema dostupnim podacima, imala je samo šest zaposlenih.

Na svojim web-stranicama Taneo Group navodi da posluje u području obrambene industrije i da surađuje s nekim od najvećih svjetskih proizvođača vojne opreme. U ponudi navodi oružje i streljivo, tenkove, raketne sustave, oklopna borbena vozila, vođene sustave, borbene zrakoplove i helikoptere, mornaričke sustave, minobacače i granate, jurišne i snajperske puške, strojnice, RPG sustave i drugu opremu. Kao klijente navodi vlade, ministarstva obrane, specijalne snage i policiju, a proizvode uglavnom izvozi iz Srbije u ostatak svijeta.

Prvu je tvrtku Kukuruzović otvorio u Sisku još početkom 2000-ih. Od 2003. do 2006. godine imao je fotografski obrt Foto studio "Art Dizajn". Obrt je, prema dostupnim poslovnim registrima, bio registriran za fotografske djelatnosti, fotokopiranje te trgovinu satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom.

Desetak godina poslije u Sisku je osnovao još jednu tvrtku. Bio je jedini osnivač ADEO Globala, a tvrtka se u jednom trenutku našla na popisu poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaće. Tvrtka je kao osnovnu djelatnost imala trgovinu na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, a u registru je imala iznimno širok popis djelatnosti. Među njima bili su promet i nabava eksplozivnih tvari, poslovi uvoza i izvoza naoružanja i vojne opreme te prijevoz opasnih tvari.