Trg Republike večeras je premali za sve koji odaju počast Miši Kovaču

Brojni Šibenčani i ljubitelji pjesama Miše Kovača, s kojim su rasle i pjevale sve generacije, okupili su se na poziv šibenskih glazbenika kod šibenske katedrale i pjesmom odali počast legendi naše estrade. Ideja da se okupljanje održi između katedrale i muzeja, pred krstionicom nije mogla zadovoljiti želju ljudi da odaju počast Miši, a i sam Trg Republike Hrvatske bio je premali za sve koji su došli pjevati nezaboravne, svevremenske hitove, koji su nadživjeli Mišu, a nadživjet će i sve nas.Posjeti Muzeje.

Podsjetimo, nakon ispraćaja na splitskom Poljudu, lijes s tijelom kralja estrade i simbola Dalmacije, Mate Miše Kovača, na svom putovanju prema posljednjem počivalištu u Zagrebu proći će kroz Šibenik, neslužbeno doznaje Šibenski kanal.Vijesti Šibenik, piše Šibenski kanal.

Karavana koja će se kretati iz Splita, magistralom uz more, nakratko će se zaustaviti na središnjem gradskom trgu kako bi se rodni grad još jednom naklonio čovjeku koji je Šibenik i Dalmaciju zauvijek upisao u glazbenu povijest.

Svi detalji još nisu poznati, ali se očekuje da lijes s tijelom Mate Miše Kovača, u Šibenik, na Poljanu, stići oko 19.30.

Do sad je poznato da će Mišo biti pokopan na Mirogoju uz svog sina Edija u srijedu, 4. studenoga te da je komemoracija u Zagrebu također u srijedu u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Zbog Mišine smrti sutra je, odlukom Vlade, u Hrvatskoj Dan nacionalne sućuti.