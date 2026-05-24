Trešnje vam brzo istrunu? Evo gdje biste ih trebali čuvati

Trešnje su lako kvarljivo voće koje brzo gubi svježinu na sobnoj temperaturi, često nakon jednog do dva dana.

Najbolji način skladištenja trešanja je u hladnjaku, gdje niske temperature usporavaju razvoj bakterija i plijesni, koje su glavni uzroci kvarenja voća. Na taj način im se produžuje rok trajanja i zadržava prirodna svježina, prenosi N1.

Osim toga, hladniji i blago vlažan zrak u hladnjaku pomaže trešnjama da zadrže sočnost i čvrstoću, sprječavajući njihovo isušivanje i gubitak teksture. Hlađenje također usporava prirodne procese u voću koji utječu na promjenu boje i okusa.

Kako bi produžili njihovu svježinu, uklonite one koje su nagnječene. Trešnje s peteljkama ostaju dulje svježe, stoga ih nemojte prerano uklanjati. Trešnje operite neposredno prije upotrebe, jer vlaga ubrzava njihovo kvarenje.

Ostavljanje trešanja na kuhinjskom pultu ili u posudi na sobnoj temperaturi ubrzava njihovo kvarenje. Toplina pogoduje razvoju mikroorganizama, pa voće brzo omekša, gubi svježinu i može dobiti neugodan miris.

Već nakon kratkog boravka na toplini, trešnje postaju manje privlačne, mijenjaju boju i okus te gube svoju karakterističnu hrskavost i slatkoću. Zbog toga se preporučuje da se trešnje odmah nakon kupnje čuvaju u hladnjaku, kako bi se što dulje očuvala njihova kvaliteta i svježina.