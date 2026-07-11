Trese se HDZ Proložac: Iz Zagreba stigla naredba, sprema se 'čistka'?

Radio NU neslužbeno doznaje da je iz vrha Hrvatske demokratske zajednice prema Općinskoj organizaciji HDZ-a Proložac stigla jasna poruka da proračun Općine Proložac za 2026. godinu mora biti prihvaćen.

Informaciju je danas za Radio NU potvrdio izvor blizak stranci, navodeći kako u vrhu HDZ-a nisu zadovoljni političkom situacijom u Prološcu, ali ni činjenicom da se nakon prijevremenih lokalnih izbora ponovno otvorila

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Proračun Općine Proložac nije usvojen na sjednici Općinskog vijeća održanoj u četvrtak navečer. U manje od dva mjeseca prijedlog proračuna pao, nakon što je sedam vijećnika HDZ-a ostalo suzdržano.

Time je, samo nekoliko tjedana nakon prijevremenih lokalnih izbora održanih 25. svibnja, ponovno stvorena politička situacija koja je otvorila pitanje mogućih novih izbora.

GARAC: “MASKE SU PALE”

Nakon sjednice oglasio se načelnik Općine Proložac Toni Garac iz HSLS-a, koji je u ime svojih šest vijećnika poslao priopćenje za javnost.

“Večeras na sjednici Općinskog vijeća nije usvojen Proračun Općine Proložac za 2026. godinu. Time naša Općina, nažalost, ponovno klizi prema političkoj nestabilnosti i mogućim novim izborima. Ovakva odluka ne ugrožava samo redovno funkcioniranje Općine, već dovodi u pitanje i brojne projekte koje smo u proteklom razdoblju pripremili, dogovorili te za njih osigurali izvore financiranja. Riječ je o projektima važnima za razvoj Općine i kvalitetu života naših mještana”, poručio je Garac.

Radio NU neslužbeno doznaje da je iz vrha Hrvatske demokratske zajednice prema Općinskoj organizaciji HDZ-a Proložac stigla jasna poruka da proračun Općine Proložac za 2026. godinu mora biti prihvaćen.

Informaciju je danas za Radio NU potvrdio izvor blizak stranci, navodeći kako u vrhu HDZ-a nisu zadovoljni političkom situacijom u Prološcu, ali ni činjenicom da se nakon prijevremenih lokalnih izbora ponovno otvorila mogućnost novih izbora za Općinsko vijeće.

Proračun Općine Proložac nije usvojen na sjednici Općinskog vijeća održanoj u četvrtak navečer. U manje od dva mjeseca prijedlog proračuna pao, nakon što je sedam vijećnika HDZ-a ostalo suzdržano.

Time je, samo nekoliko tjedana nakon prijevremenih lokalnih izbora održanih 25. svibnja, ponovno stvorena politička situacija koja je otvorila pitanje mogućih novih izbora.

HDZ ODLUKU DONIO DAN PRIJE SJEDNICE

Općinska organizacija HDZ-a Proložac odluku o glasovanju svojih sedam vijećnika donijela je dan prije sjednice. Odluku je medijima dostavio predsjednik HDZ-a Proložac Josip Stojić.

“Obavještavamo vas kako će vijećnici HDZ-a Proložac na večerašnjoj sjednici Općinskog vijeća biti suzdržani prilikom glasovanja o predloženom Proračunu, poštujući time odluku koju je na sjednici održanoj 8. srpnja 2026. godine donio Odbor HDZ-a Proložac”, navedeno je u priopćenju.

HDZ je odluku obrazložio informacijom da Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije po službenoj dužnosti ispituje zakonitost sjednice Općinskog vijeća održane 31. prosinca 2025. godine.

Na toj je sjednici donesena Odluka o privremenom financiranju Općine Proložac za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2026. godine.

Prema stajalištu HDZ-a, zakonitost navedene odluke, zajedno s naknadnim ostavkama vijećnika, mogla bi utjecati na eventualno raspisivanje novih izbora.

“Postoji mogućnost da u slučaju neusvajanja proračuna ponovno budu izbori samo za Općinsko vijeće. U slučaju da konačna odluka Ministarstva bude takva da bi neusvajanje proračuna značilo kako bismo opet imali izbore samo za Općinsko vijeće, smatramo kako takav scenarij ne bi bio u interesu naše Općine te da bi samo dodatno produbio političku nestabilnost”, naveli su iz HDZ-a.

Dodali su da su u tom slučaju spremni otvoriti razgovore s načelnikom o mogućoj suradnji.

“Suradnja bi se temeljila isključivo na aktivnom radu na projektima koje smo komunicirali s mještanima tijekom izborne kampanje, uz međusobno uvažavanje, odgovoran dijalog i djelovanje isključivo u interesu svih stanovnika Općine Proložac”, poručili su.

TKO ĆE ODGOVARATI

Komunikacija između suprotstavljenih strana i dalje se uglavnom odvija putem priopćenja i javnih prozivki. Obje strane tvrde da djeluju u interesu Prološca i njegovih stanovnika, ali dogovora o proračunu zasad nema.

Neslužbene informacije Radio NU-a prema kojima je vrh stranke zatražio usvajanje proračuna dodatno otvaraju pitanje odnosa između vodstva HDZ-a i njegove prološke organizacije.

Ako proračun u konačnici bude prihvaćen kako bi se izbjegli novi izbori samo za Općinsko vijeće, otvorit će se pitanje zbog čega dogovor nije postignut ranije i je li politička kriza prethodnih mjeseci bila usmjerena prvenstveno prema pokušaju smjene načelnika.

Prijevremeni izbori održani 25. svibnja nisu donijeli nikakvu promjenu u odnosa snaga. HDZ je zadržao većinu u Općinskom vijeću.

Zbog toga će se neizbježno postaviti i pitanje odgovornosti za troškove izbora na kojima se politički odnosi u Prološcu nisu promijenili.

Prema informacijama kojima raspolaže Radio NU, u stranci se već razgovara i o odgovornosti lokalnog vodstva, a nije isključena ni mogućnost kadrovskih promjena u HDZ-u Proložac.