Trenutnu situaciju na splitskim prometnicama najbolje opisuju stihovi Oliverove pjesme 'ništa nova, ništa nova'

Vozači u Splitu danas se, kao i inače, suočavaju s očekivanim gužvama na nekoliko ključnih prometnih pravaca.

Google Traffic pokazuje intenzivnu crvenu zonu u ulici Kralja Zvonimira, posebno na dijelu koji vodi prema Trajektnoj luci, gdje se prometuje usporeno.

Na izlazu iz Splita prema Omišu kod Stobreča promet također usporava, a zastoje prate vozači koji se kreću prema Kaštelima, kako na ulazu tako i na izlazu iz grada.

- Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama - izvijestio je HAK.

Svi oni koji se svakodnevno voze ovim pravcima mogli bi bez razmišljanja otpjevati Oliverov hit +Ništa nova, ništa nova', jer prometne gužve u Splitu i dalje ostaju dio svakodnevice, bez velikih pomaka.

Vozačima se savjetuje da, kada je moguće, biraju alternativne rute ili planiraju dodatno vrijeme za put, jer barem kad je riječ o prometu u Splitu do promjene još uvijek nije došlo.