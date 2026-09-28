Treniraš više, jedeš manje, a osjećaš se sve lošije? Možda upravo tu griješiš

Vrlo često osobe s viškom tjelesne mase, kada krenu raditi na poboljšanju svog fizičkog stanja, istodobno smanjuju količinu hrane i povećavaju količinu treninga.

Na prvi pogled to djeluje potpuno logično. Ako želimo smanjiti tjelesnu masu, potrebno je više se kretati i kontrolirati unos hrane. Problem nastaje kada se u toj želji pretjera.

Tijelu je potrebna dovoljna količina energije ne samo za trening nego i za sve ono što tijekom dana uzimamo zdravo za gotovo – posao, kretanje, koncentraciju, oporavak, san i normalno funkcioniranje organizma.

Tijelo će prije ili poslije poslati signal

Ako zahtjevi koje postavljamo pred organizam stalno rastu, a unos energije kroz hranu istodobno nastavlja padati, vrlo često će se pojaviti znakovi da takav pristup više nema smisla.

To mogu biti izražen umor, pad izvedbe na treningu, problemi sa spavanjem, češće promjene raspoloženja, sporiji oporavak i povećana sklonost ozljedama. Kod žena se mogu pojaviti i promjene menstrualnog ciklusa.

Upravo tada mnogi naprave dodatnu pogrešku.

Zaključe da rezultata nema zato što ne treniraju dovoljno pa ubace još jedan trening. Ili dodatno smanje količinu hrane.

A upravo bi tada trebalo napraviti suprotno – zastati i sagledati cijelu sliku.

Cilj nije jesti što manje i trenirati što više

Cilj kvalitetnog procesa nije pronaći najmanju moguću količinu hrane na kojoj možemo funkcionirati uz najveću količinu treninga koju možemo izdržati.

Takav pristup možda može kratkoročno donijeti određene promjene, ali teško može biti temelj održivog napretka.

Puno je važnije imati strukturiran plan prehrane i treninga koji odgovara osobi, njezinim ciljevima, dnevnim obvezama i životnom ritmu.

Trening bi trebao biti nešto od čega se možemo oporaviti, a prehrana bi trebala osigurati dovoljno energije za trening, svakodnevni život i normalno funkcioniranje organizma.

Kada su te stvari dobro posložene, tjelesna rekompozicija ne mora dolaziti kroz stalno iscrpljivanje i odricanje.

Napredak ne bi trebao značiti da se iz dana u dan osjećamo sve lošije.

Ponekad više nije bolje. Ponekad je upravo pametnije doziranje hrane, treninga i oporavka ono što će nas dugoročno dovesti do željenog cilja.