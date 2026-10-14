Trening nije za svakoga i ne treba svima: Ne morate živjeti po programu da biste se brinuli o sebi

U današnje vrijeme gotovo svakodnevno susrećemo se s informacijama i porukama da je trening potreban svima, da bi svatko trebao trenirati i da je upravo trening put do boljeg zdravlja, čvršćeg tijela, ravnog trbuha ili idealnog izgleda za ljeto.

No je li baš tako?

Trening sam po sebi nije sinonim za zdravlje. Nije čarobno rješenje za sve probleme, niti je njegova jedina svrha oblikovanje tijela i postizanje određenog izgleda.

Trening je samo jedan od alata koji nam mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva. Pritom treba razumjeti da ozbiljan trenažni proces nije samo odlazak u teretanu ili izvođenje određenih vježbi. On podrazumijeva program, kontinuitet i stvaranje ritma koji se mora uklopiti u naš svakodnevni život.

Trening nije samo vježbanje, nego cjelokupan proces

Da bi trening imao željeni učinak, potrebno je voditi računa o prehrani, oporavku, kvaliteti sna, hidraciji i, što je iznimno važno, našem cirkadijalnom ritmu, odnosno prirodnom biološkom ritmu spavanja i budnosti.

Sve su to elementi koji međusobno utječu jedni na druge.

Ako ih dugoročno zanemarujemo, a istodobno od tijela zahtijevamo sve više kroz intenzivan i zahtjevan trening, možemo si stvoriti dodatni stres. Oporavak može postati sporiji, rezultati mogu izostati, a povećava se i mogućnost ozljeda, preopterećenja i različitih bolnih stanja.

Vrijeme pritom prolazi. Stariji smo, oporavak nam može biti zahtjevniji, a unatoč uloženom trudu ponekad se nalazimo na istoj početnoj poziciji ili čak u lošijem stanju nego prije.

To ne znači da sve navedeno mora biti savršeno posloženo kako bismo smjeli vježbati. Znači samo da trenažni proces mora biti prilagođen našim stvarnim mogućnostima, životnim okolnostima i sposobnosti oporavka.

Što ako jednostavno nemate vremena ni mogućnosti za organizirani trening?

Postoje ljudi koji bi željeli trenirati, ali se jednostavno ne uspijevaju organizirati. Njihov posao, obiteljske obveze, svakodnevni stres i životni ritam ne dopuštaju im da strukturirano provode sve ono što zahtjevniji trenažni proces podrazumijeva.

I to je sasvim u redu.

Moja preporuka takvim ljudima vrlo je jednostavna: krećite se, šećite, provodite vrijeme na otvorenom i radite ono što vam odgovara.

Odlazite u duge šetnje. Kada imate volje, napravite nekoliko vježbi koje vam odgovaraju. Boravite na dnevnom svjetlu, družite se, uživajte u prirodi i pokušajte što više vremena provoditi aktivno, ali bez nepotrebnog opterećenja.

Birajte kvalitetnu, raznovrsnu i što manje industrijski prerađenu hranu. Pokušajte osigurati dovoljno sna i vremena za odmor.

Sve to možete raditi bez strogo definiranog programa, bez brojanja svakog ponavljanja i bez osjećaja da ste nešto propustili ako jedan dan niste vježbali.

To možda nije strukturirani trening u pravom smislu te riječi, ali itekako može biti vrijedan oblik tjelesne aktivnosti i brige o vlastitom zdravlju.

Nemojte se uspoređivati s ljudima koji su u trenažnom procesu

Jedna od najvećih pogrešaka jest uspoređivati svoj način života, izgled ili rezultate s osobama koje redovito treniraju prema određenom programu.

Takvi ljudi možda imaju drukčije ciljeve, drukčiji raspored, drukčije navike i mogućnosti koje vi trenutačno nemate.

Zbog toga nema smisla od sebe očekivati iste rezultate ako ne živite u istim okolnostima.

Kada prihvatite vlastite mogućnosti, promijenit će se i vaša perspektiva, a s njom i očekivanja.

Ne morate svi imati iste ciljeve. Ne morate svi izgledati jednako. Ne morate svi trenirati na isti način.

Vi ste osoba za sebe.

Pronađite način kretanja i aktivnosti koji se uklapa u vaš svakodnevni ritam i koji možete dugoročno prakticirati, bez nepotrebnog stresa, pritiska i osjećaja neuspjeha.

Jer nije poanta prisiljavati sebe na trenažni proces koji ne možete održavati. Poanta je pronaći ono što vam dugoročno odgovara i što doprinosi kvaliteti vašeg života.

Trening je izbor i alat. Kretanje je potreba. A briga o sebi ne mora biti još jedna obveza koja vas opterećuje.