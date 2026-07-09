TRENER STAÑO NAKON PORAZA: "Hajduk je zaslužio ovu pobjedu"

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli u Slovačku idu s prednošću od 2:0 zahvaljujući pogocima Brajkovića i De Almeide.
Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Žiline Pavol Staño.
Kako komentirate utakmicu?
- Domaćin je zasluženo pobijedio, imali smo dosta šansi, ali jednu šansu treba pretvoriti u gol da bismo pobijedili. Prvih 25 minuta bili smo dobri, pali smo nakon prvog gola. Imali smo mali problem nakon izmjene, krenuli smo s našom igrom, no nije došlo do preokreta ili drame. Moramo se usredotočiti na uzvrat.
Koji je za Vas realni rezultat?
- Hajduk je imao više prilika, ali kao i u životu, svaku je situaciju potreban pretvoriti u pozitivan ishod. Bilo bi drugačije da smo od prve minute igrali bolje.
Je li Hajduk i dalje ono što ste priželjkivali u ždrijebu?
- Mislim da je odličan.
Koliko ima rezerve u momčadi i može li se preokrenuti rezultat u Slovačkoj?
- Lopta je još uvijek u igri, možemo mi to i bolje, ovdje je teška atmosfera. Doma ćemo odigrati puno bolje, Hajduk je zaslužio ovu pobjedu.
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