TRENER SKERLA PROKOMENTIRAO BIVŠEG HAJDUKOVOG TRENERA: "Mislim da je Dambrauskas najbolji litavski trener"

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv litavskog Žalgirisa u Splitu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon remija s Istrom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi ispit pred domaćom publikom.

Utakmicu je najavio trener Žalgirisa Andrius Skerla odgovaravši na novinarska pitanja.

Što očekujete od sutrašnje utakmice?

Lijepo je biti ovdje, rezultat nije najbolji, ali pričali smo, vidjeli smo naše probleme. Očekujem tešku utakmicu, vidio sam atmosferu kada je ovdje trener bio Valdas Dambrauskas. Očekujem da ćemo odigrati dobru utakmicu.

Jeste li gledali utakmice ili treninge kada je Valdas bio trener?

Bio sam tu na odmoru, spavao sam kod njega kući, mislim da je on najbolji litavski trener. Radi jako dobre stvari, uživao sam u toj utakmici Hajduka.

Što Vam je Vladas rekao o Hajduku?

Mislim da je Hajduk najveći klub za njega kojeg je vodio i ima jako lijepa sjećanja na to. Ova je liga puno bolja od litavske, nije lako natjecati se protiv takve ekipe.

Jednom ste se vraćali iz rezultatskog zaostatka, možete li opet?

To je bilo čudo, a vjerujem da je Hajduk drugačija ekipa. Čuda se nekad događaju, ali najčešće onda kada ne očekujete.