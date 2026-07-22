TRENER SÁ PINTO UOČI HAJDUKA: "Hajduk je fizički bolji i dinamičniji od nas"

Hajduk sutra s početkom od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparske momčadi Pafos FC-a.

Trener Pafosa Ricardo Sá Pinto na press-konferenciji uoči susreta odgovarao je na novinarska pitanja.

S kojim biste rezultatom sutra bili zadovoljni?

Svima želim sve najbolje u sezoni, sutra nas čeka jako važna utakmica protiv velikog protivnika s velikom poviješću. Igranje ovdje bit će naporno i teško. Očekujem tešku utakmicu i dobar rezultat za nas. Ne smijemo se pogubiti nakon gola, a kasnije ćemo vidjeti. Ne želim izgubiti nikoga od igrača, sve će ovisiti o mnogo faktora, a ako imamo priliku biti najbolji – pokazat ćemo to.

Je li momčad bolja s obzirom na transfere?

Doveli smo nekoliko igrača i vjerujem da ćemo biti zadovoljni njima. Imamo jako dobru momčad, Oršić je otišao, Uke može dati puno momčadi. Dvije ozljede vratara teško su nam pale, ali vjerujem da se brzo možemo vratiti. Neki će ozlijeđeni igrači konkurirati u nadolazećim utakmicama, fokusirani smo na sadašnjost i vidjet ćemo što će ona donijeti.

Što biste htjeli u ovom momčadi?

Momčad ima duh i mentalitet koji želim, želim dobru organizaciju, da nemamo previše problema i da dajemo sve od sebe. Ideja je igre ista, nismo promijenili ništa. Nadam se da ćemo se boriti za sve što možemo, za sve utrke i trofeje. Idemo korak po korak, a to je sada Hajduk. Vjerujem da možemo proći u iduću fazu natjecanja.

Očekivanja?

Neka bude iznenađenje.

Što možete reći o hrvatskim igračima?

Znam koliko su kvalitetni, imaju mlade talentirane igrače. Mislim da je nogomet univerzalan, nije bitno tko dolazi odakle, stvar je kluba, publike, stadiona. Ovdje će to biti teško jer nismo na domaćem terenu.

Koliko ste daleko od onoga što očekujete i jeste li napredovali u pripremnim utakmicama?

Hajduk je fizički bolji i dinamičniji od nas. Spremni smo za ovo, ali to ćemo vidjeti sutra, doveli smo neke igrače, ali znam da ćemo napredovati s vremenom. Ideja je da razumiju moju viziju igre. Nikada ništa nije isto. Sutra su fokus i motivacija na 100% na svakom igraču, moraju biti gladni pobjede i uspjeha, igramo kao da nemamo drugu priliku.

Strastven ste trener, kako balansirate između nekih stvari?

Balansiram, ali prije svega želim da momčad uživa u nogometu i da se bore tijekom utakmice. Nekada se može igrati dobro i kada se zabije jedan gol.