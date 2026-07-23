TRENER SÁ PINTO NAKON PORAZA: "Mislio sam da samo Messi može zabiti onakav gol iz slobodnjaka"

Hajduk je danas od 21 sat igrao protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:0, odnosno pogocima Šege i Melnjaka.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Pafosa Ricardo Sá Pinto.

Što je nedostajalo za pobjedu?

Nedostajali su golovi, imali smo dosta situacija, Jaja ih je imao jako puno u ofenzivnom dijelu. Mislim da rezultat nije pošten, zaslužili smo makar jedan gol. Zabili su fantastični gol iz slobodnjaka, mislio sam da samo Messi može. Bili su između naših linija, nismo ostali mirni iako smo imali priliku. Moramo biti puno pametniji ako mislimo pobjeđivati, moramo biti kompaktni. Jako sam pozitivan što se tiče nekih stvari, ali ukoliko zabijemo dva gola kući, igra će biti otvorena.

Što očekujete u uzvratu?

Možemo se vratiti, možemo i preuzeti rizik od početka. Sve se mijenja u momčadi, neki dolaze, neki odlaze, odluke u zadnjih 20 metara moraju biti bolje. Svi čekaju na ovo, moramo biti jednostavno bolji.

Da je drugačiji napadač, bi li to mogla biti prekretnica?

Imamo za sada jedno rješenje, prije smo ih imali tri. Moramo vidjeti što će se dalje događati. Nadam se da ćemo se tu uskoro pojačati.

Različita je utakmica u domaćem prvenstvu i Europi. Koliko je to izazovno za Vas?

Gledamo svaku utakmicu, analiziramo je, tražimo što bismo trebali popraviti. Nadam se da ćemo imati više prilika u drugoj utakmici. Hajduk je jako dobra momčad, ne igramo protiv slabog protivnika, da se ne bismo krivo razumjeli. I dalje vjerujemo da možemo umrijeti za rezultat i da ćemo biti bolji u uzvratu.

Da imate priliku uzeti jednog igrača Hajduka koga biste uzeli i kako komentirate atmosferu?

Znam da je Hajduk veliki klub, jako sam sretan što sam to vidio. Utakmica je bila dobra. Ne bih komentirao koga bih uzeo, ali svi su mladi i talentirani igrači. Kao momčad jako su dobri, obrana je bila jako dobra. Bilo je teško probiti obranu, bili su dobri. Sve je ovo danas bila ljepota nogometa.

Donijeli ste agresivnosti u utakmicu, a danas se to vidjelo. Što možete reći o tome?

Moramo biti pametniji, kompaktniji i bolji. Znali smo da smo ovako morali igrati, nismo ih smjeli puštati, trebamo biti oprezniji u uzvratu, no imali smo i mi svoje šanse. Nije sve tako crno, imamo i dobrih stvari. Neki igrači i nisu na 100 %, ali moramo vjerovati da smo iz dana u dan bolji i da ćemo biti bolji.

Bili ste jako bitan član portugalske reprezentacije. Kako komentirate posljednje minute utakmice s Hrvatskom?

To nije tema za večeras, Hrvatska igra jako dobar i lijep nogomet, jako je cijenim i poštujem, bilo je dobro prvenstvo. Pobjeđuje momčad koja se bolje brani.

Također ste i igrali protiv Hrvatske. Što Vam je ostalo u sjećanju?

Dobri igrači i dobar trener. Slični smo, imamo kvalitetne i talentirane igrače, imamo sličan mentalitet. Jako lijepe memorije.

Publika Pafosa jako je pozitivna nakon utakmice. Kako to komentirate?

Vjerujte kao i ja. Ovo je samo jedno poluvrijeme, sve se može okrenuti.