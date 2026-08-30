Trener s 15 godina iskustva ruši najveći mit o vježbanju: „Krećem na najjače“ je možda najgora odluka koju možete donijeti ove jeseni

Ljeto se bliži svome kraju i, kako to već biva kod nas na Balkanu, valjalo bi nešto krenuti trenirati jer jesen stiže.

Vjerojatno znate one parole: „Samo jako“, „Nova sezona, novi ja“, „Krećem na najjače“, „Samo disciplina, samo motivacija“...

Uglavnom, od tih parola nema ništa.

One najčešće ostanu samo – parole.

Kao trener koji ovaj posao radi više od 15 godina mogu vam reći da se ništa značajno neće dogoditi u našem životu sve dok sami ne odlučimo nešto promijeniti i dok stvarno ne krenemo prakticirati izbore i odluke koje smo donijeli.

Nema tog trenera koji će vam pomoći ili promijeniti vašu situaciju ako vi sami niste odlučili krenuti i primjenjivati ono što ste odlučili.

Ne morate trenirati

Da se odmah ogradim – ne morate trenirati.

Ljudi žive i funkcioniraju i bez treninga.

Može li vam neka vrsta treninga pomoći? Naravno da može. Ali vi morate odlučiti što je najbolje za vas, s kojom se vrstom treninga najbolje osjećate i, možda najvažnije od svega, što možete prakticirati dovoljno dugo.

Ne dva tjedna.

Ne do Božića.

Ne dok traje početni nalet motivacije.

Nego, primjerice, sljedećih pet godina.

Tu se često krije puno važniji odgovor nego u pitanju koji je trening „najbolji“.

Trening ne bi trebao biti još jedna obveza koja vas guši

Jako je važno da nam bude ugodno u okruženju koje smo odabrali.

Naša je svakodnevica ionako prepuna obveza, stresa, nervoze i trčanja s jednog mjesta na drugo. Zato trening može biti upravo suprotno – promjena dnevnog okruženja, malo pozitivne energije, smijeha, zezancije i druženja, a uz sve to i nešto korisno za naše tijelo i fiziološke potrebe.

Ne trebamo juriti samo izgled i perfekcionizam.

Ne trebamo se neprestano uspoređivati s nestvarnim prikazima ljudi na društvenim mrežama.

Jer ako nam trening postane još jedno mjesto na kojem ćemo se osjećati nedovoljno dobrima, onda smo možda promašili njegovu svrhu.

Ne postoji najbolji trening

Već odavno znamo da ne postoji najbolji trening, najbolja vježba, najbolja hrana ni najbolji trener.

Postoji samo vaš život.

Vaš posao.

Vaša obitelj.

Vaše obveze.

Vaš dnevni ritam.

I unutar svega toga trebate pronaći izbore koji vama odgovaraju.

Netko će uživati u teretani. Netko u trčanju. Netko u funkcionalnom treningu. Netko u plivanju, planinarenju, biciklizmu ili običnoj dugoj šetnji.

Ako nešto možete raditi godinama, bez osjećaja da vam život zbog toga pati, vrlo je moguće da ste pronašli dobar izbor za sebe.

Ljudi moji, to je samo trening

Ako smo već odlučili trenirati neku vrstu treninga, možda bi bilo najbolje da ga jednostavno shvatimo kao jednu od stvari koje trebamo napraviti tijekom tjedna.

Onoliko puta koliko realno možemo.

Bez previše analiziranja.

Bez svakodnevnog polemiziranja sami sa sobom.

Bez osjećaja krivnje zato što smo jednom preskočili trening.

Bez razmišljanja jesmo li danas napravili savršenu vježbu, pojeli savršen obrok ili odradili savršen program.

Jer, ljudi moji – to je samo trening.

Ne treba nam prijeći u još jednu ovisnost i još jednu stvar o kojoj ćemo razmišljati od jutra do večeri.

Čak i mi koji od treninga živimo nastojimo na njega gledati upravo tako.

Trening je dio života.

Nije život trening.

A možda je najbolji trening upravo onaj kojem ćete se vraćati i za godinu, dvije ili pet – bez velikih parola, bez „novog sebe“ i bez potrebe da svakog rujna ponovno krećete ispočetka.