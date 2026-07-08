Trener Žiline uoči europskog okršaja na Poljudu: "Hajduk je stvarno favorit"

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.

Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener MŠK Žiline Stano Pavol odgovarajući na novinarska pitanja.

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Kakav je osjećaj prije prve utakmice?

Čeka nas kvalitetna ekipa koji je jako dobar suparnik, imamo jako velika očekivanja.

Govori se da je Hajduk favorit i da Vas očekuje dobra atmosfera?

Očekivanja su velika, u ždrijebu je bilo više kandidata, očekivao sam Hajduk. Spreman sam igrati žilinski nogomet, želimo se pokazati i što bolje odigrati.

S kakvim će igračkim kadrom Žilina istrčati na teren?

Sretan sam što smo odigrali dobru sezonu, kako u ligi, tako i u Kupu. Očekivao sam pojačanja, ali naša su najveća pojačanja to što smo ostali zajedno.

Jeste li očekivali ili željeli Hajduk, kako biste to precizno opisali?

Očekivao sam to jer su Ferencvaroš i Hajduk bili moji favoriti, ostvarile su se naše želje.

Znate da je Žilina izbacila Hajduk. Imate li želju proći dalje?

Morao bih se vratiti u povijest, ali i različitim ekipama. Imamo drugačije igrače, nadam se da će iskusniji povući mlade. Hajduk je stvarno favorit, ali napravit ćemo se da se u Žilini budemo borili za prolaz dalje.