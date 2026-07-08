Trener Žiline uoči europskog okršaja na Poljudu: "Hajduk je stvarno favorit"

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.
Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener MŠK Žiline Stano Pavol odgovarajući na novinarska pitanja.
Kakav je osjećaj prije prve utakmice?
- Čeka nas kvalitetna ekipa koji je jako dobar suparnik, imamo jako velika očekivanja.
Govori se da je Hajduk favorit i da Vas očekuje dobra atmosfera?
- Očekivanja su velika, u ždrijebu je bilo više kandidata, očekivao sam Hajduk. Spreman sam igrati žilinski nogomet, želimo se pokazati i što bolje odigrati.
S kakvim će igračkim kadrom Žilina istrčati na teren?
- Sretan sam što smo odigrali dobru sezonu, kako u ligi, tako i u Kupu. Očekivao sam pojačanja, ali naša su najveća pojačanja to što smo ostali zajedno.
Jeste li očekivali ili željeli Hajduk, kako biste to precizno opisali?
- Očekivao sam to jer su Ferencvaroš i Hajduk bili moji favoriti, ostvarile su se naše želje.
Znate da je Žilina izbacila Hajduk. Imate li želju proći dalje?
- Morao bih se vratiti u povijest, ali i različitim ekipama. Imamo drugačije igrače, nadam se da će iskusniji povući mlade. Hajduk je stvarno favorit, ali napravit ćemo se da se u Žilini budemo borili za prolaz dalje.
Moja reakcija na članak je...
0
2
0
0
0
0
1