Trener Matulović prokomentirao ekipu i podršku s tribina: "Cure obožavaju ovaj Klub i grb na dresu, mislim da će navijači izvući neke rezerve iz njih"

Nogometašice Hajduka sutra započinju svoj nastup u Europskom kupu. Nakon što su zauzele 3. mjesto na mini turniru Lige prvakinja, igračice trenera Damira Matulovića u prvom kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa će ugostiti dansku ekipu Fortuna Hjørring, koja je u prošloj sezoni bila drugoplasirana u danskom prvenstvu.

Povijesni je to dan za ŽNK Hajduk jer im je to prva europska utakmica na domaćem terenu. Susret će se odigrati sutra od 17:30 u Solinu na stadionu Pokraj Jadra.

Bijele u prvu europsku sezonu ulaze s pojačanim igračkim kadrom – u njihove redove iz susjednog ŽNK Splita je stigla Matea Bošnjak, igračica s bogatom reprezentativnom karijerom, zatim hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković, koja je došla iz SAD, a sastavu su se priključile i dvije reprezentativke Crne Gore, Ajša Kalač i Nađa Doknić.

Sutrašnji je susret na press-konferenciji za medije najavio trener Hajdučica Damir Matulović odgovaravši na novinarska pitanja.

Kakva su Vaša očekivanja?

Pogledali smo nekoliko njihovih utakmica, igrale su i u prvenstvu, uigranije su od nas, malo smo u deficitu, ali cure su jako dobro radile, mislim da su spremne i da će dati sve od sebe.

Koliko znate o njima?

Imaju jako dobra krila, obrana im je čvrsta, dosta napadaju prostor i dubinu, bit će dobra utakmica.

Sliči li Fortuna više Austriji ili Muri po igri?

Sigurno Austriji. Žao mi je što su cure igrale prvo tu utakmicu, a one protiv Mure. To im je velika škola, ući će puno opreznije, neće im se to više dogoditi, krenut će jako od prve minute.

Što možete obećati navijačima?

Vjerujem da će cure dati sve od sebe, obožavaju ovaj Klub i grb na dresu i mislim da će to i privući ljude koji će i izvući neke rezerve iz njih, da dožive pravu atmosferu i vjetar u leđa.

Ovo je i za Solin veliki doađaj...

Sigurno. Znamo da ne možemo napraviti dobru atmosferu na Poljudu, ali mislim da će ovdje to biti moguće.