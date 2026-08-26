Trener Matulović optimistično najavio uzvrat: "Naše su cure odradile hajdučki posao i vjerujem da će tako odraditi i za sedam dana"

Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 17:30 igrale protiv Fortune Hjørring u Solinu u sklopu UEFA Women's Europa Cupa, a slavile su gošće rezultatom 0:2 odnosno dvama pogocima Valvik.

Sudačka postava za ovaj susret bila je iz Engleske. Glavna je sutkinja bila Emily Heaslip, pogamale su joj Isabel Chaplin te Leoni Harland, a četvrta je sutkinja bila Kirsty Dowle.

Na press-konferenciji za medije susret je prokomentirao trener Hajdučica Damir Matulović odgovaravši na novinarska pitanja.

"Vruća je glava, ali mislim da su cure odigrale stvarno dobru utakmicu, pokazale su da se mogu ravnopravno nositi is iskusnijim protivnikom, a to je u Europi presudno. Fortuni je svaki tjedan praktički jedna ovakva utakmica, jako im je prvenstvo, naše nije na toj razini. Nedostaje nam to europsko iskustvo koje bilo presudno za današnju utakmicu. Nisam baš zamislio to ovako, mislio sam da ćemo imati malo više hrabrosti u zadnjoj trećini. Nije povoljan rezultat, ali je i dalje aktivan, no nisu sve šanse izgubljene.

Gostujući je trener rekao da su cure jako jake?

Da, imamo jako dobre pobjedince, znaju tko što treba raditi na terenu i to nam je najveća kvaliteta - momčadski duh i zajedništvo. Mislim da će im isto dobro doći utakmica i za 7 dana, da skupljaju to iskustvo koje im je bitno. Ne razmišljamo previše unaprijed, okrećemo se samo idućoj utakmici i mislim da je to za njih najbolje.

Dankinje su bile jako čvrste straga...

Je, ali kada znam mogućnost svojih cura, žao mi je što je ovako završilo. Pokazali smo da nije lako igrati protiv nas, krenuli smo s presingom od početka, mislim da nisu Dankinje to očekivale. Dugo sam s njima, mislim da su još trebale pokazati hrabrosti.

Iskustvo je bilo presudno za dva gola...

Tu se, kada se svaki zicer pogodi, padne gol. Jako su dobra ekipa, Danska je i kao reprezentacija jaka. Naše su cure odradile hajdučki posao i vjerujem da će tako odraditi i za sedam dana.