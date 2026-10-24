Trener Istre uoči dolaska Hajduka poslao jasnu poruku: "Želimo im maksimalno otežati posao"

Hajduk u ponedjeljak, 26. listopada, od 18 sati gostuje kod Istre 1961 na stadionu Aldo Drosina u Puli. Splićani stižu kao vodeća momčad SHNL-a, u sjajnom pobjedničkom nizu, a trener domaćina Javier Cabello vjeruje da njegova momčad može pružiti ozbiljan otpor. Bijeli su u posljednja dva tjedna nanizali četiri vrijedne pobjede, svladavši Dinamo, Ajax, Varaždin i Thun. Momčad Gonzala Garcije tako u odličnom raspoloženju putuje u Pulu, gdje je očekuje novi prvenstveni izazov.

Trener Istre Javier Cabello svjestan je kvalitete splitske momčadi, ali ističe kako njegovi igrači imaju dovoljno kvalitete za ravnopravnu utakmicu.

Cabello: "Pokazali smo da se možemo nositi sa svakim"

Španjolski stručnjak naglasio je da je njegova momčad proteklih dana radila na ispravljanju pogrešaka nakon poraza u Zagrebu. "Pred nama je zahtjevna utakmica. Hajduk je vodeća momčad prvenstva i nalazi se u odličnom ritmu, ali želimo pokazati svoje najbolje izdanje. Svjesni smo koliko će biti teško, no cilj nam je maksimalno otežati posao protivniku", poručio je Cabello, čije izjave prenosi Index.

Dodao je kako je Istra već pokazala da se kvalitetnom igrom može ravnopravno suprotstaviti svakom suparniku.

Cabello je pohvalio i Hajdukova trenera Gonzala Garciju, istaknuvši kako splitska momčad pod njegovim vodstvom igra vrlo dobro. Očekuje i odličnu atmosferu na tribinama Alda Drosine te vjeruje da će podrška domaćih navijača biti važan motiv njegovim igračima.

Hajdukova obilježja dopuštena samo na južnoj tribini

Uoči utakmice Istra je obavijestila navijače da će obilježja Hajduka biti dopuštena isključivo na južnoj tribini, predviđenoj za gostujuće navijače. Na zapadnoj, istočnoj i sjevernoj tribini neće biti dopušteno unošenje dresova, šalova, zastava i drugih obilježja splitskog kluba, a iz pulskog prvoligaša upozorili su da će takvi predmeti biti oduzeti na ulazu.

Utakmica Istre 1961 i Hajduka igra se u ponedjeljak s početkom u 18 sati.