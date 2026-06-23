Trener Hajduka: Pobijedili smo s 4:0 ekipu koja je prošla skupinu Konferencijske lige

Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili su makedonsku Škendiju s visokih 4:0. Golove za splitsku momčad postigli su Marko Livaja, Rokas Pukštas i Michele Šego, koji je bio dvostruki strijelac. Trener Hajduka Gonzalo Garcia i prvi strijelac iz prošle sezone Michele Šego komentirali su susret.

"Uvijek je lijepo pobijediti. Igrali smo protiv dobrog protivnika, koji je prošao grupu prošle sezone. Pobijedili smo ih 4:0, iako smo se mučili u nekim trenucima. Oni nisu stvorili nijednu veliku šansu. Nama treba više fizičke moći. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, pritiskali smo dobro i izradili dobre akcije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Brruti je jako dobar, moćan je i ima kvalitete. Mora neke stvari naučiti o našem načinu igre. Osvojio je puno duela, što nama nedostaje. Snažan je i ima prostora razviti se", rekao je Hajdukov trener Garcia.

Šego: Noge su teške

"Oba poluvremena smo kontrolirali utakmicu, mogli smo pobijediti i većim rezultatom. Teško je bilo igrati sa Škendijom. Igrali smo svoju igru i poštovali trenerovu ideju. Intenzivno su krenule pripreme, malo su nam noge teške, ali tako je to kad se spremate za Europu", rekao je Šego.

Hajduk kreće u novu europsku avanturu u četvrtak, 9. srpnja, kad će igrati protiv slovačke Žiline u prvom pretkolu Europa lige. Igra se u Splitu u 20 sati, a uzvrat je 16. srpnja u Slovačkoj.