TRENER GARCIA UOČI VUKOVARA 1991: 'Nisam znao sve na početku, ali što sam duže ovdje, znam što se događa'

Nogometaši Hajduka sutra s početkom od 15 sati igraju protiv Vukovara 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u sklopu 27. kola SuperSport HNL-a.

Na novinarska je pitanja odgovarao trener Bijelih Gonzalo Garcia.

Pitanje je vezano oko Livajine izjave, je li razlog njegovog manjeg igranja različit stil nogometa koji vii od vas?

Očekujem od igrača da se prilagode na terenu, da se ponašaju i igraju kako je dogovoreno. Način na koji igramo sada igrali smo i prije, moramo biti agresivni, uzimati lopte, gurati prema naprijed. Ne pitam igrače individualno što žele.

Kazao je da je i zbog ozljede bio 2 mjeseca izvan stroja. Napao je Klub, jeste li Vi znali za to?

Neću davati svoje mišljenje, znam točno što se događa. Nisam znao sve na početku, ali što sam duže ovdje, sve znam. Sjećam se točno ta dva tjedna i neću reći što je bilo. Znam točno što tko radi kada je ozlijeđen.

Pukštas nije pozvan u reprezentaciju SAD-a. sigurno je razočaran. Što Vi mislite o tome?

Mislim da je ove sezone jako dobar igrač i da jako dobro radi. Mislim da mora davati još više u nekim situacijama. SAD ima dobre igrače koji igraju u top 10 liga na svijetu. Izbornik im je odličan, sigurno je da bi im Pukštas mogao pomoći, no izbornik odlučuje o tome.

Trebat će Vam puno energije za 90 + minuta u Vukovaru?

Naravno, mislim da su jako dobra momčad, imaju igrače s 10-11 golova, imaju svoje kvalitete. Nekad im ide lošije, nekad gore, ali bit će borbeno. Moramo uvijek osvajati bodove, ne očekujem ništa lakšu utakmicu.

Igrate sada na malo kvalitetnijem stadionu?

S Cibalijom je bilo teško igrati, to moramo poboljšavati i prilagođavati se na terene.

Što očekujete od njih s obzirom na to da imaju novog trenera?

To je i za momčad i trenera teško. Možda će im dobro ići, gledao sam ga kao trenera, ne znam što očekivati, drugačiji je to stil od Čabrajina. Ne znam što će od svojih ideja iskoristiti na terenu. Dat ćemo sve od sebe.

Kakvo je stanje s ozljedama?

Diallo trenira, nije na 100 %, ali putovat će s nama. Durdov će također ići s nama. Almena je također trenirao, ali on ima drugačiju ozljedu. Imao je malu rupturu mišića oko zgloba, ali nadam se da će trenirati s momčadi idući tjedan.

Nema Šarlije, tko će igrati, Skelin ili Raci?

Ne bih to otkrivao, nikad ne znamo ni tko će krenuti, ali vjerojatno Skelin.

Je li Vas kontaktirao novi sportski direktor?

Zar ga imamo? Nisam to ni znao… Nije me nitko kontaktirao.