TRENER GARCÍA UOČI GORICE: 'Ne možete biti opušteni trener jer će vas to uništiti'

Hajduk u nedjelju igra utakmicu 29. kola SuperSport HNL-a protiv Gorice od 18:30. Susret je najavio trener Gonzalo García na press-konferenciji održanoj danas od 13 sati u Novinarskom salonu na Poljudu.

Novinar Bilić pozdravlja Vas, ima zdravstvenih problema pa nije mogao doći na konferenciju…

Želio sam poslati Toniju pozdrave, informiran sam o njegovoj situaciji. Nije on slabić, jak je čovjek, želim mu da se oporavi i da dođe što prije i postavi prva tri-četiri pitanja.

Kakva je Gorica momčad? Pobijedili su Rijeku, Dinamu su zabili tri gola…

Ako nisi dovoljno dobar, svatko će te pobijediti. Vidim da se poboljšavaju u svim poljima, imaju jako talentirane igrače. Trener ih je jako dobro ustrojio, sviđa mi se njihov presing i sve ostalo. Dinamo nije na svom nivou, ali ne treba osporiti njihova tri gola. Bit će teška utakmica, moramo dati sve od sebe.

Tko neće sigurno igrati?

Fesyuk je još ozlijeđen, Diallo također. Almena je još out, Hodak je imao problema s zglobom. Rebić je dobro i oporavlja se.

Dali ste mnogo prilika mladim igračima, poput Hurama. Možemo li ga još očekivati?

Ne dajem im prilike ako ih ne zasluže. Ne gledam na to tako. Adam je jako talentiran igrač, na treninzima je već nekoliko mjeseci, talentiran je, tehnički dobar, može igrati na mnogim pozicijama, ali naviše mi se sviđa njegov mentalitet i pristup. Ako nastavi biti ovakav, bit će još bolji. Ovisi hoće li dobivati još minuta, ali zašto mu ih ne dati?

Vidjeli smo da je Livaja bio jako raspoložen u Istri. Može li igrati u velikim klubovima?

Uživam ga gledajući kako igra, igra najbolje što može, to mi se jako sviđa, ali i drugi igrači igraju jako dobro. U svakoj se utakmici mora ići jako i po pobjedu, čak i kada su protivnici puno, objektivno gledajući, jači. Roko se također jako izdignuo u posljednjim utakmicama. Ako se zabije puno golova po utakmici, to me ne zanima toliko, bitno je da momčad dobro funkcionira, no nekad i ostatak momčadi može napraviti sve za gol, treba samo netko gurnuti loptu u mrežu.

Približavate se Dinamu po broju golova u utakmicama?

Ne sjećam se utakmica u kojima nismo nešto posebno kreirali, u vrhu smo s Dinamom, ni oni ne zabijaju svaki put. Prošli smo put u Puli igrali malo lošije, moramo biti bolji u zadnjem dijelu, a ako smo svi zajedno, teško je doći do gola.

Pajaziti je zabio izvan okvira kaznenog prostora, to je tek drugi gol izvan šesnaesterca?

Gol će doći, kad-tad, nekada je uvjet sreća, nekada je vratar jako dobar i raspoložen. Bitna j svaka sljedeća utakmica u kojoj bi mogao zabiti.

Dolazi ljepše vrijeme, je li Vas to opušta?

Ne smijemo se puno opustiti, moramo nastaviti rasti i boriti se sve do zadnjeg dana i davati sve od sebe. Moramo završiti što bolje plasirani, ne smijemo popuštati. Ne možete biti opušteni trener jer će vas to uništiti.