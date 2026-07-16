TRENER GARCIA NAKON ŽILINE: "Tko odustane od ekipe, lako ga je zamijeniti"

Hajduk je danas od 20:30 u Slovačkoj igrao protiv slovačke Žiline drugu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli su u daljnju fazu natjecanja prošli s ukupnim rezultatom od 3:2.

Bilo bi ljepše da Žilina nije zabila. Kako ste vidjeli utakmicu?

Mislim da smo imali kontrolu prvo poluvrijeme kada smo i bili bolji. Nismo imali energije koliko u prvoj utakmici. Da smo imali bolji zadnji pas, bili bismo bolji. U drugo smo poluvrijeme ušli loše, zabili su gol brzo, krenuli smo gubiti duele i neke lake lopte. Nakon 15 minuta vratili smo se u ritam, mogli smo i mi zabiti gol za 1:2. Zadnje tri minute imali su jako dobru šansu za pogodak, ali nisu zabili. Mislim da smo bili bolji i dominantniji, moglo je i drugačije završiti.

Jeste li došli ovdje braniti rezultat ili napadati?

Nismo došli braniti rezultat, nego igrati. Bili smo dobri u presingu, no izgubili smo nekoliko lopti. Žilina je bila puno polja u duelima i na skokovima, nismo tu bili pravi, fizički su jako dobra momčad.

Zašto se dugo čekali s izmjenama?

Jer sam to tako osjećao. Mislio sam da je Skoko dobro odrađivao svoj posao i zato ništa nisam mijenjao. Mislim da je on odigrao jako dobru utakmicu, mijenjao sam kada sam osjetio potrebu za time.

Možete li ovo usporediti s utakmicom protiv Dinama u Tirani? Je li ovo mentalni napredak bez obzira na poraz?

Ne znam, prošle smo godine igrali lošije, primili smo gol s 25 metara. Moj je osjećaj da smo momčad bez obzira igrali dobro ili loše. Sada su svi radili zajedno, prebrodili smo to i rasli smo. Sada smo više „momčad“, dobra je energija. Danas smo izgubili, ali ovo treba biti put kako dalje.

Koje su kvalitete Žiline?

To je teška momčad, agresivni su i fizički jaki. Imaju jako dobre igrače, bila je jako teška utakmica za nas, imaju izvrsne vezne igrače koji su brzi i talentirani. Stvaraju nove igrače, rade jako dobro, bilo je teško. Mi smo momčad u izgradnji.

Očekujete li nove igrače u nadolazećoj sezoni?

Radimo na tome, ali to je pitanje za sportskog direktora. Tražimo igrače koji se uklapaju u našu momčad. Ne smijemo napraviti grešku.

Riječ-dvije o Pafosu?

Jako su dobra momčad, igrali su Europu, pobijedili su Villarreal, to će također biti teška utakmica. Vjerujem da ćemo se dobro spremiti i da imamo dobre šanse.

Kada ste stavili Livaju, kao da se podignula energija u ekipi i između navijačima. Zaslužuje li on više minuta i zašto ga ne stavljate više?

Kada imate Marka u ekipi, morate drugačije igrati. Marko je jak igrač koji može dobiti duele, nije igra bila kaos pa sam ga stavio i sve je bilo dobro. Što se tiče njegovih minuta, radi dobro, a to i mora. Trebamo to od njega i to je to.

Je li Vaša odluka da Karačić i Žaper ne putuju? Koja je situacija?

Treniraju s momčadi, kroz nekoliko dana će se riješiti ta situacija.

Navijači uvijek prate Hajduka…

Imamo svugdje navijače, ali i naši nas navijači prate gdje god da idemo. Nama je to normalno, uvijek su tu s nama.

Koliko ste blizu ili daleko očekivali igru od one na Poljudu?

Svi govore da sam taktički trener, ali meni je mentalitet najvažniji, na tome radimo. Moramo nastaviti održavati ovu razinu, raditi uvijek korak naprijed i napredovati uz ljude koje imamo, nije toliko bitno tko će doći, a tko ne. Ne odustajemo i to je najvažnije. Tko odustane od ekipe, lako ga je zamijeniti.