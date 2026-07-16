TRENER GARCIA NAKON ŽILINE: "Tko odustane od ekipe, lako ga je zamijeniti"

Hajduk je danas od 20:30 u Slovačkoj igrao protiv slovačke Žiline drugu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli su u daljnju fazu natjecanja prošli s ukupnim rezultatom od 3:2.
Bilo bi ljepše da Žilina nije zabila. Kako ste vidjeli utakmicu?
- Mislim da smo imali kontrolu prvo poluvrijeme kada smo i bili bolji. Nismo imali energije koliko u prvoj utakmici. Da smo imali bolji zadnji pas, bili bismo bolji. U drugo smo poluvrijeme ušli loše, zabili su gol brzo, krenuli smo gubiti duele i neke lake lopte. Nakon 15 minuta vratili smo se u ritam, mogli smo i mi zabiti gol za 1:2. Zadnje tri minute imali su jako dobru šansu za pogodak, ali nisu zabili. Mislim da smo bili bolji i dominantniji, moglo je i drugačije završiti.
Jeste li došli ovdje braniti rezultat ili napadati?
- Nismo došli braniti rezultat, nego igrati. Bili smo dobri u presingu, no izgubili smo nekoliko lopti. Žilina je bila puno polja u duelima i na skokovima, nismo tu bili pravi, fizički su jako dobra momčad.
Zašto se dugo čekali s izmjenama?
- Jer sam to tako osjećao. Mislio sam da je Skoko dobro odrađivao svoj posao i zato ništa nisam mijenjao. Mislim da je on odigrao jako dobru utakmicu, mijenjao sam kada sam osjetio potrebu za time.
Možete li ovo usporediti s utakmicom protiv Dinama u Tirani? Je li ovo mentalni napredak bez obzira na poraz?
- Ne znam, prošle smo godine igrali lošije, primili smo gol s 25 metara. Moj je osjećaj da smo momčad bez obzira igrali dobro ili loše. Sada su svi radili zajedno, prebrodili smo to i rasli smo. Sada smo više „momčad“, dobra je energija. Danas smo izgubili, ali ovo treba biti put kako dalje.
Koje su kvalitete Žiline?
- To je teška momčad, agresivni su i fizički jaki. Imaju jako dobre igrače, bila je jako teška utakmica za nas, imaju izvrsne vezne igrače koji su brzi i talentirani. Stvaraju nove igrače, rade jako dobro, bilo je teško. Mi smo momčad u izgradnji.
Očekujete li nove igrače u nadolazećoj sezoni?
- Radimo na tome, ali to je pitanje za sportskog direktora. Tražimo igrače koji se uklapaju u našu momčad. Ne smijemo napraviti grešku.
Riječ-dvije o Pafosu?
- Jako su dobra momčad, igrali su Europu, pobijedili su Villarreal, to će također biti teška utakmica. Vjerujem da ćemo se dobro spremiti i da imamo dobre šanse.
Kada ste stavili Livaju, kao da se podignula energija u ekipi i između navijačima. Zaslužuje li on više minuta i zašto ga ne stavljate više?
- Kada imate Marka u ekipi, morate drugačije igrati. Marko je jak igrač koji može dobiti duele, nije igra bila kaos pa sam ga stavio i sve je bilo dobro. Što se tiče njegovih minuta, radi dobro, a to i mora. Trebamo to od njega i to je to.
Je li Vaša odluka da Karačić i Žaper ne putuju? Koja je situacija?
- Treniraju s momčadi, kroz nekoliko dana će se riješiti ta situacija.
Navijači uvijek prate Hajduka…
- Imamo svugdje navijače, ali i naši nas navijači prate gdje god da idemo. Nama je to normalno, uvijek su tu s nama.
Koliko ste blizu ili daleko očekivali igru od one na Poljudu?
- Svi govore da sam taktički trener, ali meni je mentalitet najvažniji, na tome radimo. Moramo nastaviti održavati ovu razinu, raditi uvijek korak naprijed i napredovati uz ljude koje imamo, nije toliko bitno tko će doći, a tko ne. Ne odustajemo i to je najvažnije. Tko odustane od ekipe, lako ga je zamijeniti.