TRENER GARCÌA NAKON POBJEDE: "Sviđa mi se duh u svlačionici"

Hajduk je danas od 21 sat igrao protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:0, odnosno pogocima Šege i Melnjaka.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Bijelih Gonzalo Garcìa.

Što Vas je najviše zadovoljilo? Rezultat, igra ili atmosfera?

Pafos je jako dobra momčad, mlađi su igrači igrali jako dobro prvo poluvrijeme, a oko 70. minute smo se umorili, pali smo jer su oni jači od nas, no dobro smo se obranili, oni nisu imali neke veće šanse. Duh u svlačionici mi je jako drag, sviđa mi se.

Šego je rekao da je vježbao slobodnjake, a Melnjak igra na drugoj poziciji…

To je odlika pravih igrača. Što reći o Šegi? Radi preko 24 sata u dani, stvarno se daje koliko god može. Vježbao je te slobodnjake, pričali smo o tome prije 10 dana, a naposljetku se sve to mora vratiti natrag.

2:0 i nije velika prednost, vidjeli smo to protiv Žiline…

Da, oni su jako dobra momčad, igrali su Ligu prvaka. Moramo ići korak po korak, bit će teško, imaju kvalitetu, no mi idemo s ovim duhom i energijom i ako igramo našu igru, vjerujem da će sve biti dobro.

Hoćete li otkazati utakmicu 1. kola u SHNL-u s obzirom na rezultat?

Samo mislim na iduću utakmicu, ne znam s kim igramo prvu utakmicu u prvenstvu.

Je li ovo Vaša najveća pobjeda?

Nije, bio sam trener i u Nizozemskoj, ali ovo je jako lijepa pobjeda s obzirom na to što su ljudi sve igrali. Za sve je ovo dobrodošla pobjeda.

Što ste promijenili na poluvremenu u svlačionici?

Ideja je bila držati se plana. Bitno je da svi rade zajedno, inače gubite utakmicu. Moramo puno brže reagirati na neke stvari i prepoznati ih na terenu. svi žele vidjeti hrabru momčad.

Prvu ste izmjenu napravili nakon 70. minute. Jeste li time zadovoljni?

Nisam mijenjao ništa jer sam imao osjećaj da imamo kontrolu, to je realnost. Kada smo krenuli gubiti energiju i kada smo pali, tada sam mijenjao. Marešić je igrao bolestan, Huram je ušao, a s Markom pokušavamo donijeti novu energiju i stabilizirati ekipu na terenu. Drago mi je da momčad nije toliko plašljiva.

Zašto niste izvadili Pajazitija jer je imao žuti karton?

Igra ga je zahtijevala na terenu, morao je igrati pametno. Da mijenjam po kartonima, imao bih 7-8 zamjena na utakmici. Donio je sve što nam treba, mislili smo da je Dalisson iscrpljen, tek je tri tjedna s nama… Pajaziti mora naučiti neke stvari, danas je bio jako dobar.

Kako komentirate atmosferu i zvižduke na početku?

Atmosfera je bila odlična. Ništa to nije neobjašnjivo, ljude ne mogu mijenjati, fokusiran sam samo na svoj posao. Mislim da je publika sretna kada dobro igramo, a ne da je ljuta na mene i da plješće samo igračima koje voli. U globalu mislim da su zadovoljni igrom, radim svoj posao, ne želim da plješću nekim stvarima koje su s*anje.