TRENER GARCÌA NAKON POBJEDE: "Sviđa mi se duh u svlačionici"

Hajduk je danas od 21 sat igrao protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:0, odnosno pogocima Šege i Melnjaka.
Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Bijelih Gonzalo Garcìa.
Što Vas je najviše zadovoljilo? Rezultat, igra ili atmosfera?
- Pafos je jako dobra momčad, mlađi su igrači igrali jako dobro prvo poluvrijeme, a oko 70. minute smo se umorili, pali smo jer su oni jači od nas, no dobro smo se obranili, oni nisu imali neke veće šanse. Duh u svlačionici mi je jako drag, sviđa mi se.
Šego je rekao da je vježbao slobodnjake, a Melnjak igra na drugoj poziciji…
- To je odlika pravih igrača. Što reći o Šegi? Radi preko 24 sata u dani, stvarno se daje koliko god može. Vježbao je te slobodnjake, pričali smo o tome prije 10 dana, a naposljetku se sve to mora vratiti natrag.
2:0 i nije velika prednost, vidjeli smo to protiv Žiline…
- Da, oni su jako dobra momčad, igrali su Ligu prvaka. Moramo ići korak po korak, bit će teško, imaju kvalitetu, no mi idemo s ovim duhom i energijom i ako igramo našu igru, vjerujem da će sve biti dobro.
Hoćete li otkazati utakmicu 1. kola u SHNL-u s obzirom na rezultat?
- Samo mislim na iduću utakmicu, ne znam s kim igramo prvu utakmicu u prvenstvu.
Je li ovo Vaša najveća pobjeda?
- Nije, bio sam trener i u Nizozemskoj, ali ovo je jako lijepa pobjeda s obzirom na to što su ljudi sve igrali. Za sve je ovo dobrodošla pobjeda.
Što ste promijenili na poluvremenu u svlačionici?
- Ideja je bila držati se plana. Bitno je da svi rade zajedno, inače gubite utakmicu. Moramo puno brže reagirati na neke stvari i prepoznati ih na terenu. svi žele vidjeti hrabru momčad.
Prvu ste izmjenu napravili nakon 70. minute. Jeste li time zadovoljni?
- Nisam mijenjao ništa jer sam imao osjećaj da imamo kontrolu, to je realnost. Kada smo krenuli gubiti energiju i kada smo pali, tada sam mijenjao. Marešić je igrao bolestan, Huram je ušao, a s Markom pokušavamo donijeti novu energiju i stabilizirati ekipu na terenu. Drago mi je da momčad nije toliko plašljiva.
Zašto niste izvadili Pajazitija jer je imao žuti karton?
- Igra ga je zahtijevala na terenu, morao je igrati pametno. Da mijenjam po kartonima, imao bih 7-8 zamjena na utakmici. Donio je sve što nam treba, mislili smo da je Dalisson iscrpljen, tek je tri tjedna s nama… Pajaziti mora naučiti neke stvari, danas je bio jako dobar.
Kako komentirate atmosferu i zvižduke na početku?
- Atmosfera je bila odlična. Ništa to nije neobjašnjivo, ljude ne mogu mijenjati, fokusiran sam samo na svoj posao. Mislim da je publika sretna kada dobro igramo, a ne da je ljuta na mene i da plješće samo igračima koje voli. U globalu mislim da su zadovoljni igrom, radim svoj posao, ne želim da plješću nekim stvarima koje su s*anje.
[DETALJAN IZVJEŠTAJ UTAKMICE] Šego i Melnjak pogocima omogućili "lakše" za gostovanje