TRENER GARCÍA NAKON POBJEDE NAD VUKOVAROM 1991: 'Nemam što komentirati na ovakav rezultat'

Hajduk danas s početkom od 15 sati igrao s Vukovarom 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u okviru 27. kola SuperSport HNL-a. Hajduk koji je poveo u 6. minuti nakon što je Livaja realizirao kazneni udarac, u 33. je minuti Brajković povećao prednost, u 47. je minuti zabio i Rebić, u 64. Pukštas, a u 84. Šego. Vlasenko je u 89. minuti zabio autogol za konačnih 0:6 i veliku pobjedu Hajduka.

Susret je, na press-konferenciji na kojoj se postavilo samo jedno pitanje, prokomentirao trener Hajduka Gonzalo Garíca: „Krenuli smo s penalom, onda je utakmica išla nama u korist. Nemam što komentirati na ovakav rezultat. Nismo bili u ritmu prvo poluvrijeme, pali smo već tada. U drugo smo malo življe ušli, tu se promijenila dosta utakmica. Oni su također imali nekoliko prilika u prvom dijelu, u drugom ne i to mi se svidjelo jer je momčad odradila dobar posao.“