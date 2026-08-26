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Trener Fortune odgovorio je li pitanje pobjednika riješeno

Hajdučice su upisale poraz u prvoj utakmici
trener Hougaard Hansen

Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 17:30 igrale protiv Fortune Hjørring u Solinu u sklopu UEFA Women's Europa Cupa, a slavile su gošće rezultatom 0:2 odnosno dvama pogocima Valvik.

Sudačka postava za ovaj susret bila je iz Engleske. Glavna je sutkinja bila Emily Heaslip, pogamale su joj Isabel Chaplin te Leoni Harland, a četvrta je sutkinja bila Kirsty Dowle.

Na press-konferenciji za medije susret je prokomentirao trener Fortune Niclas Hougaard odgovaravši na novinarska pitanja.

"Mislio sam da će biti i ovako teška utakmica, znali smo da su fizički jako jake, pritiskale su cijelo vrijeme, nastojali smo biti što bliže njima, čekati na pogrešku i zabiti, tako smo i zabili dva pogotka."

Je li ovdje riješeno pitanje pobjednika?

Nije ni blizu kraja. Kada pogledate igračice, vidite da su umorne, jako smo sretni što smo uspjeli pobijediti.

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