Trener Fortune odgovorio je li pitanje pobjednika riješeno

Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 17:30 igrale protiv Fortune Hjørring u Solinu u sklopu UEFA Women's Europa Cupa, a slavile su gošće rezultatom 0:2 odnosno dvama pogocima Valvik.

Sudačka postava za ovaj susret bila je iz Engleske. Glavna je sutkinja bila Emily Heaslip, pogamale su joj Isabel Chaplin te Leoni Harland, a četvrta je sutkinja bila Kirsty Dowle.

Na press-konferenciji za medije susret je prokomentirao trener Fortune Niclas Hougaard odgovaravši na novinarska pitanja.

"Mislio sam da će biti i ovako teška utakmica, znali smo da su fizički jako jake, pritiskale su cijelo vrijeme, nastojali smo biti što bliže njima, čekati na pogrešku i zabiti, tako smo i zabili dva pogotka."

Je li ovdje riješeno pitanje pobjednika?

Nije ni blizu kraja. Kada pogledate igračice, vidite da su umorne, jako smo sretni što smo uspjeli pobijediti.