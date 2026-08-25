Trener Fortune najavio sutrašnju utakmicu: "Mislim da smo spremni"

Nogometašice Hajduka sutra započinju svoj nastup u Europskom kupu. Nakon što su zauzele 3. mjesto na mini turniru Lige prvakinja, igračice trenera Damira Matulovića u prvom kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa će ugostiti dansku ekipu Fortuna Hjørring, koja je u prošloj sezoni bila drugoplasirana u danskom prvenstvu.

Povijesni je to dan za ŽNK Hajduk jer im je to prva europska utakmica na domaćem terenu. Susret će se odigrati sutra od 17:30 u Solinu na stadionu Pokraj Jadra.

Bijele u prvu europsku sezonu ulaze s pojačanim igračkim kadrom – u njihove redove iz susjednog ŽNK Splita je stigla Matea Bošnjak, igračica s bogatom reprezentativnom karijerom, zatim hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković, koja je došla iz SAD, a sastavu su se priključile i dvije reprezentativke Crne Gore, Ajša Kalač i Nađa Doknić.

Sutrašnji je susret na press-konferenciji za medije najavio trener Niclas Hougaard Hansen.

Hajduk je novo ime na europskoj sceni. Što mislite o momčadi?

Očekujem otvorenu utakmicu, napetu, puno ofenzivnosti. Mislim da smo spremni, gledali smo ih protiv Mure.

Mislite li da će iskustvo odigrati veliku ulogu?

Mislim da će im to dobro doći, naravno da ćemo dati sve od sebe, izgledaju kao jaka momčad, a mi ćemo nastojati zabiti golove iz prilika koje nam se pruže.

Kako Vi stojite s momčadi?

Imamo puno mladih igračica, nekim je igračicama ovo prvi nastup na europskoj sceni. Spremni smo, ali vidjet ćemo što će biti kroz ove dvije nadolazeće utakmice.

Je li Vaša prednost to što je krenula liga?

Moguće je, mislim da smo u dobroj formi i da ćemo to moći iskoristiti.