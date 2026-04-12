TRENER CAREVIĆ NAKON PORAZA: 'Primili smo gol glupo, neke stvari se ne mogu obraniti'

Hajduk danas s početkom od 18:30 igra s Goricom na Poljudu utakmicu 29. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Hajduk rezultatom 1:0, odnosno golom Livaje iz 4. minute.

Susret je na press-konferenciji prokomentirao trener Gorice Mario Carević: „Što se tiče utakmice, odigrali smo dva različita poluvremena, bili smo energetski prazni u prvom dijelu, toga sam se pribojavao. Igrali smo bez Poze koji ima veliku važnost u ekipi, Bakić i Kavelj išli su na Pukštasa kao dvije čvrste šestice. Kasnije nismo iskoristili šanse, izašli smo više, nismo iskoristili šansu Trontelja. Nedostajalo je mirnoće, nismo ih imali puno, ali eto.“

Je li umor učinio svoje? Nedostaju Vam Erceg i Pozo?

Da, polufinale Kupa je bilo jako teško, primjerice, Kavelj i Trontelj mogu igrati svaki dan, neki se ne stignu regenerirati. Nedostaju nam Erceg i Pozo, imamo na nekim pozicijama dobre alternative. Bogojević nije napadač pa je igrao gore, krpamo se s tim što imamo.

Riječ-dvije o Kavelju?

Znam ga iz Solina kad sam bio u Šibeniku, doveo sam ga tamo pa sada u Goricu. Sve je to zaslužio svojim radom, zasluženo je u reprezentaciji, besprijekoran je u nekim stvarima, ako ovako nastavi, bit će jako dobar igrač.

Rani gol Vas nije presjekao?

Primili smo gol glupo, neke stvari se ne mogu obraniti. Imam problem kada mi pogriješimo zbog nervoze, spustili smo Pršira na šesticu, linije smo dignuli više, izgledalo je na trenutke dobro…

Kakve su emocije na Poljudu?

Što reći, emocije su uvijek prisutne, tu sam otkad sam bio dijete.