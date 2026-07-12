Treći val snažnih neverina zahvatio dio Dalmacije. Pojavili se rijetki oblaci koji su proglašeni posebnom vrstom

Posljednja dva dana bila su prilično nestabilna, a neverini su zahvatili gotovo sve krajeva Dalmacije i to u više navrata. Prva tura nestabilnosti dogodila se u noći s petka na subotu i subotu ujutro kada je mjestimice bilo jačih pljuskova i grmljavine. Primjerice, za vrijeme nevremena u Šibeniku najjači udar vjetra dosegao je orkanskih 35 m/s ili 125 km/h. Podaci su to sa službene DHMZ-ove mjerne postaje.

Uz munje i vjetar posebnu pozornost izazvali su oblaci koji se relativno rijetko javljaju, no iznimno su atraktivnog izgleda. Radi se o oblacima koji su bili poznati pod nazivom undulatus asperatus, a mogli su se vidjeti gotovo diljem Dalmacije.

Undulatus asperatus, danas službeno nazvani asperitas, rijetka su i vrlo upečatljiva oblačna formacija čija donja strana izgleda poput uzburkanog mora promatranog odozdo. Tamni valovi, brazde i udubljenja mogu djelovati prijeteće, gotovo kao da se nebo "prevrće", ali sami po sebi uglavnom nisu znak tornada niti nužno donose jako nevrijeme.

Najčešće se pojavljuju na donjoj strani slojeva stratokumulusa ili altokumulusa, obično na visini od približno 1.200 do 3.000 metara. Nastaju kada se u atmosferi susretnu slojevi zraka različite temperature, vlažnosti i brzine strujanja. Valovito gibanje zraka deformira bazu oblaka, dok različita debljina oblaka i osvjetljenje stvaraju dramatične svijetle i tamne zone. Točan mehanizam njihova nastanka još nije potpuno razjašnjen.

Naziv undulatus asperatus približno znači "grubi" ili "uzburkani valovi". Formacija je široj javnosti predstavljena početkom 21. stoljeća zahvaljujući fotografijama promatrača oblaka, a Svjetska meteorološka organizacija 2017. godine službeno ju je uvrstila u Međunarodni atlas oblaka pod nazivom asperitas. Nije zaseban rod oblaka, nego dopunska značajka koja opisuje izgled njihove donje površine.

Iako se često pojavljuju u blizini nestabilnog ili olujnog vremena, asperitas oblaci mogu nastati i nakon prolaska oluje te se potom razići bez kiše, tuče ili grmljavine. Njihov sablasni izgled zato je obično mnogo dramatičniji od vremena koje stvarno slijedi.

Druga tura vikend nestabilnosti uslijedila je u drugom dijelu noći i ranije jutros. U jakom zapadnom strujanju olujni oblaci donijeli su nove grmljavinske nestabilnosti. Ujutro je uslijedila stabilizacija, a kasno popodne grmljavinskih oblaka bilo je na području Dalmatinske zagore. Primjerice Otok i Sinj su zabilježili pad temperature zraka s 30 na 22°C, a do trenutka pisanja članka sinjsko područje dobilo je 1 do 10 litara novih oborina po kvadratnom metru.

Posljednja 24 sata najviše oborine je dobio Rivanj na zadarskom arhipelagu, čak 41 litru po kvadratnom metru. Slijede Zadar i Crno 24, Žaborić i Dugi Otok 23, Biograd na Moru 22, Skradinski buk 21, Petrčane i Bilice 20, Oklaj 18, Stobreč i Solin 17 itd.

Nakon aktualnih neverina slijedi stabilizacija što će biti uvod u stabilno i sve toplije vrijeme sljedeći tjedan. Dio zemlje očekuje novi toplinski val, osobito u unutrašnjosti zemlje u drugom dijelu tjedna. Opširniju prognozu vremena za novi tjedan čitajte ujutro na Dalmaciji Danas.