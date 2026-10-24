Treći okršaj ove sezone: Jadran već zna kako pobijediti Mladost, može li to ponoviti?

Peto kolo Prvenstva Hrvatske u vaterpolu donosi nam derbi na Savi. Mladost dočekuje Jadran u subotnjem susretu od 19 sati. Kako opet? Koji im je ovo već put da igraju? Možda će se pitati neki... Treći! A tek smo na početku sezone. Jednom u finalu Superkupa, potom u 1. kolu Lige prvaka i evo sada u PH-u.

I Splićani, kao i Zagrepčani, do sada su neporaženi u ovom natjecanju. Momčad trenera Jure Marelje uvjerljivo je nadigrala redom Mornar, Zadar, Jug AO i Primorje EB, dok su mladostaši bili bolji od Medveščaka, POŠK-a 1937, Mornara te Dubrovčana. Tako će susret u Zagrebu biti borba za prvo mjesto na tablici, koje je, naravno, lijepo izboriti, ali u ovoj fazi još ništa pretjerano ne znači.

Nakon poraza u Superkupu, jadranaši su Žapcima uzeli bodove u susretu Lige prvaka, u kojem su bili bolji nakon peteraca (18:17). Ako se pak pitate kako je moguće da su se dva hrvatska sastava našla u istoj skupini (C), nema previše mudrovanja. Takav rasplet nije bio neočekivan s obzirom na to da uoči ždrijeba nije bilo zemljopisnih ograničenja. Postojala je, stoga, teoretska mogućnost da se dva kluba iz iste države nađu zajedno u skupini, što se na kraju i dogodilo. Slična je situacija i u skupini B, gdje su ždrijebom zajedno završila oba talijanska predstavnika, Brescia i Pro Recco.

Bit će oscilacija

No, vratimo se subotnjem derbiju. Kad bismo uzeli papir i redom čitali imena, domaćin bi svakako bio favorit. Nije to nikakva tajna, no mlada splitska momčad predvođena trenerom Mareljom već je u nekoliko susreta pokazala koliko može biti opasna. Uostalom, u Zagrebu je već jednom ove sezone slavila, i to na način koji je potvrdio da se s njom ne može računati samo kao s momčadi koja će skupljati iskustvo protiv najjačih.

Ipak, bilo bi pogrešno očekivati da će Jadran iz utakmice u utakmicu izgledati jednako. Splićani su već ugodno iznenadili, no oscilacije su, s obzirom na mladost momčad, sasvim očekivane.

Susret sa Save možete pratiti na HVS TV-u od 19 sati.

Nadodajmo kako u subotu u bazen uskaču i vaterpolistice Jadrana, koje očekuje prva utakmica novog izdanja Prvenstva Hrvatske. U prvom kolu ekipa Vinka Rossija će na Poljudu igrati protiv VK Bure, a susret počinje u 17.30 sati.