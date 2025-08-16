Treće kulturno ljeto na Mertojaku u organizaciji Gradskog kotara Mertojak

Dana 16. kolovoza 2025. u 20:30 sati održat će se predstava „Bijelo” u izvedbi Kazališta Ritam igre, u sklopu besplatnih kazališnih programa na otvorenom koje organizira Gradski kotar Mertojak.

Predstava se izvodi u Mertojačkom amfiteatru – krugu, koji je već prepoznat kao posebno mjesto za kulturna, društvena i zabavna događanja.

„Bijelo“ je kazališna komedija u kojoj glavni likovi, iskusni majstor i njegov šegrt „Mali“, kroz svakodnevni razgovor usred posla otvaraju teme koje se protežu od navijačkih rasprava do razmišljanja o hrani, ljubavi, ženama i životu općenito. Razlika u generacijama i pogledima na svijet dovodi do niza komičnih situacija i nesporazuma, a kroz dijalog se ipak provlače i sitne životne mudrosti.

Gradski kotar Mertojak poziva sve zainteresirane građane da posjete ovu predstavu i uživaju u jedinstvenom teatru na otvorenom.