Treće izdanje filmskog festivala: CIFF daruje posebnu zahvalu Šibenčanima

Nakon crvenog tepiha kojim će prodefilirati mnoga poznata lica, slijedi projekcija dokumentarnog filma 'Give me the ball' o slavnoj tenisačici Billie Jean King. Redateljice Emmy Liz Garbus (dobitnica nagrade Emmy i nominirana za Oscara) i Elizabeth Wolff u filmu su uključile intervju s King, njezinom suprugom Ilanom Kloss, Chris Evert, Eltonom Johnom. Projekcija u Šibeniku označava europsku premijeru, a svjetska premijera održala se na Sundance Film Festivalu u SAD-u.

Uz mnoga ugodna iznenađenja koja možemo očekivati od organizatorice i osnivačice CIFF-a Elle Mische, najveće daruje upravo Šibenčanima. Otvarajući vrata za besplatan ulaz na određene projekcije filmova, jedino što morate imati je osobna iskaznica s prebivalištem U Šibeniku.

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Da nas očekuje zaista interesantan filmski program dokazuje i činjenica da se festival sa četiri produžio na pet dana i to na već poznatim lokacijama; Kuća Arsen, Civitas sacra, tvrđava Barone, muzej i Trg Republike Hrvatske ispred katedrale.

Raznovrstan program može zadovoljiti ljubitelje dokumentaraca, kratkometražnih i dugometražnih filmova, ljubitelje panel rasprava. Posebno ističemo film 'Ivano', dokumentarac o Ivano Močiću, Šibenskom šahistu. Projekcija će biti na tvrđavi Barone 27. srpnja, 2026.g. u 21 sat.

Prodaja ulaznica za filmski festival uskoro kreće u prodaju, a informacije i program možete provjeriti na web stranici www.croatianinternationalfilmfestival.com