TREĆE IZDANJE CROYA YACHT CHARTER SHOWA: Hrvatska u fokusu međunarodnog jahting čartera

Split će na samom zalasku ljeta, od 28. rujna do 1. listopada, ponovno postati nezaobilazno središte luksuznog nautičkog turizma. Treće izdanje CROYA Yacht Charter Showa, jedinog B2B sajma ove vrste u Hrvatskoj u organizaciji udruge Croatian Yachting Association (CRO.Y.A.) koji na jednom mjestu okuplja vodeće međunarodne čarter brokere, jahting profesionalce i udruge, na splitskoj Zapadnoj obali predstavlja najbolje od onoga što se na Jadranu nudi za najam. Uz plovila i čarter brokere, sajam okuplja i domaće te strane izlagače iz jahting industrije koji svojim proizvodima i uslugama podržavaju jahte i njihovo poslovanje.

Zbog velikog interesa, trajanje sajma ove je godine povećano s tri na četiri dana kako bi brokeri imali dovoljno vremena za pregled što većeg broja plovila. Prijave za B2B segment otvorene su i stižu svakog dana sve do 22. rujna 2026. godine. Do danas je registrirano preko 180 čarter brokera iz više od 16 zemalja sveta (USA, Kanada, Australija, UK, Gibraltar, Španjolska, Francuska, Monako, Njemačka, Italija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Grčka, Cipar, Turska), a do kraja registracija očekuje se da će brojka dosegnuti prošlogodišnju razinu od oko 250 sudionika.

Ljudi, usluga i domaće gospodarstvo u prvom planu

Uz razgledavanje plovila i edukativna predavanja za struku, sajam donosi i uzbudljive natjecateljske programe u kojima će članovi posada pokazati najbolje što znaju. Središnji gastronomski događaj je Chef’s Competition na temu “DROPS OF GOLD” u kojem će maslinovo ulje biti u središtu svakog jela, uz natjecanja u dekoriranju stolova, miksologiji te natjecanju u pripremi aromatiziranih voda koje naglašava ekološku održivost bez jednokratne plastike.

Uz izložbeni dio plovila na moru, CROYA će i ove godine okupiti i brojne domaće i strane tvrtke čiji proizvodi i usluge čine važan dio infrastrukture jahting industrije - podržavajući jahte i njihove posade u svakodnevnom radu i omogućujući im da gostima pruže charter uslugu na najvišoj razini.

„Hrvatska već godinama slovi za jednu od najpoželjnijih svjetskih nautičkih destinacija, no kroz CRO.Y.A. udrugu i ovaj sajam želimo pokazati da možemo ponuditi znatno više od prirodnih ljepota. Treće izdanje CROYA Yacht Charter Showa naše je najambicioznije do sada. Naš je cilj okupiti cijeli ekosustav – od vlasnika plovila i vrhunskih posada do domaćih proizvođača i uslužnih tvrtki te pokazati svjetskim charter brokerima da Hrvatska nudi cjelovitu, visoko profesionalnu i 'premium' uslugu na najvišoj razini“, rekao je najavljujući sajam predsjednik udruge CRO.Y.A., Stipe Petričević.

Spoj tradicije, posla i promocije Hrvatske

Organizatori ističu da će tijekom četiri dana sajma charter brokeri imati priliku detaljno razgledati izložene jahte, upoznati njihove kapetane i posade te iz prve ruke procijeniti iskustvo koje mogu ponuditi svojim klijentima. Poslovni dio programa upotpunit će večernja događanja u Splitu te popularni Yacht Hop eventi - neformalna druženja na jahtama koja brokerima i posadama pružaju dodatnu priliku za povezivanje u opuštenijem okruženju. Kako bi strani charter brokeri dobili još potpuniji doživljaj Hrvatske kao luksuzne charter destinacije, nakon sajma dio jahti organizirat će i fam tripove - studijska putovanja duž obale tijekom kojih će charter brokeri iz prve ruke upoznati destinacije, lokalnu kulturu i gastronomiju te iskustvo boravka na jahti koje potom predstavljaju svojim klijentima.

„Brodovi su magnet, ali ljudi i vrhunska usluga su ono što vraća klijente. CROYA je nastala iz entuzijazma i potrebe da struka ima jedinstven glas, a sajam je naš najvažniji alat kojim generiramo novu vrijednost za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Povezivanjem domaćih izlagača s vodećim međunarodnim charter brokerima, jahting profesionalcima i udrugama osiguravamo da kapital ostaje u Hrvatskoj te da naša zemlja ravnopravno sudjeluje na mediteranskom tržištu. Vesele nas pozitivne reakcije i sigurni smo da nas u Splitu očekuje četverodnevni meet up struke“, dodao je Petričević.

CROYA Yacht Charter Show održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH. Partneri u realizaciji ovogodišnje CROYA-e su Hrvatska turistička zajednica, Grad Split, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatska gospodarska komora.