Treća božićna utrka konobara na Obrovu: Trči se za tisuću eura

Na Split se u subotu, 27. prosinca, održava Treća tradicionalna božićna utrka konobara, u sklopu adventskog programa Besa Me Mucho – Advent na Obrovu. Natjecanje počinje u 16 sati u ulici Obrov i otvoreno je za sve konobare i ugostitelje željne dobre zabave i natjecateljskog duha.

Sudionici će se natjecati u ekipama po četvero, trčeći cijelom dužinom ulice Obrov, a pobjednik svake skupine plasira se u finale. Zadatak je dostaviti jednu bocu Jack Daniel’sa s pripadajućim čašama, Colom, pepeljarama i krpicom za brisanje stolova – bez prolijevanja.

Za najbolje su osigurane vrijedne nagrade: pobjednik osvaja 1.000 eura, drugo mjesto bocu Jack Daniel’s Old No.7 od tri litre, a treće Gentleman Jack od 0,7 litara

Natjecanje će pratiti četvero sudaca s poznate splitske ugostiteljske scene, a organizatori su i ove godine najavili “VAR” sustav – publika će glasno reagirati na svako prolijevanje ili razbijanje tacne.

Prijave su otvorene putem telefona +385 95 8021 322, a organizatori poručuju da će pobijediti najbrži, ali i najspretniji.